"Mogu li ti biti zet?" Slike kćeri slavnog nogometaša postale hit na internetu

Bivši napadač Liverpoola Neil Mellor neočekivano se našao u središtu pažnje na društvenim mrežama nakon što je njegova rođendanska čestitka kćeri izazvala pravu lavinu duhovitih komentara i “bračnih ponuda”, piše Daily Mail.

Mellor, najpoznatiji po pobjedničkom golu protiv Arsenala u sudačkoj nadoknadi 2004. godine, na platformi X (bivšem Twitteru) objavio je fotografiju svoje kćeri uz poruku:

“Sretan rođendan mojoj nevjerojatnoj kćeri.”

Objava je u roku od 48 sati prikupila više od 3,7 milijuna pregleda i ubrzo postala viralna. Nogometni navijači preplavili su komentare šalama i ponudama za brak.

“Trebate li zeta?”, napisao je jedan korisnik.

Happy 1️⃣9️⃣🎂Birthday to my amazing daughter ❤️ 💃 pic.twitter.com/dGHBRuZUND — Neil Mellor (@NeilMellor33) October 12, 2025

“Još sam slobodan ako tražite zeta”, dodao je drugi.

“Mislim da se nismo upoznali, Neil — ja sam vaš zet”, ubacio se treći, prikupivši tisuće lajkova.

Kako navodi Daily Mail, Mellorova kći Nicole bavi se manekenstvom i plesom, a na Instagramu je u trenutku objave pratilo oko 5.000 ljudi – broj koji, sudeći po novom interesu javnosti, sigurno raste.

Mellor, danas 42-godišnjak, zasad se nije javno oglasio o “prijavama za zeta”, no njegovi obožavatelji šale se da je “pobjednički gol iz 2004. dobio dostojnu konkurenciju”.