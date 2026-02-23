"Mogu aplikacije pisati što god hoće, ali...". Evo što su nam Imoćani otkrili što znači ako se ne vidi vrh Biokova

Planinari i prirodoslovci iz Imotskog u nedjelju su ugostili članove udruge Žrvanj koji su zajedno obišli predivnu stazu Andrijice Šimića u Runovićima. Radi se o stazi koja je oplemenjena informativnim pločama o ovom znamenitom hajduku, rođenom u Hercegovini u vrijeme kada su tamo još vladale Osmanlije. Zbog svojih suprotstavljanja moćnicima, pljačkanja okupatora i bogatih trgovaca, te davanja narodu, brzo je postao legenda. Ipak, kako se zamjerio tadašnjoj Austro-Ugarskoj, uhićen je i 30 godina robijao u Kopru. Kada je konačno pušten 1901. godine, postoje zapisi da ga je u Splitu dočekalo blizu 100 tisuća ljudi. Umro je četiri godine kasnije upravo u Runovićima gdje mu se i danas nalazi grob.

Na ne pretjerano zahtjevnoj, ali prelijepoj stazi s koje pogled puca na Imotsko-bekijsko polje, Biokovo, Kamešnicu, Čvrsnicu, Velež i drugo planine, planinarima je osobito zanimljiv bio trenutak kada su imotske planinarke Mladenka Puljiz i Nevenka Rebić sudionicima izleta otkrili detalje vezane uz pučku meteorologiju ovog kraja.

Naime, sve do pojave interneta i drugih izvora informacija, stanovnici ovog kraja pomno su promatrali Biokovo i njegov najviši vrh, Svetog Juru.

Kakvi su se predznaci vremena mogli uočiti i što bi to značilo za vremenske (ne)prilike, ali i vegetaciju, pogledajte u ovom zanimljivom i edukativnom videu: