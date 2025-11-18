Modrić nakon što je dočekan ovacijama u Podgorici: "Nisam ni shvatio da je pljesak upućen meni. Za naježiti se"

Hrvatska je uspješno odradila i posljednje kolo kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Velikim preokretom pobijedila je 2:3 na gostovanju u Crnoj Gori. Iako je nakon samo 17 minuta momčad Zlatka Dalića gubila 2:0, Ivan Perišić smanjio je zaostatak do poluvremena, a onda su u drugom dijelu za preokret pogodili Kristijan Jakić i Nikola Vlašić, piše Index.

Luka Modrić ušao je u 78. minuti i dobio ovacije publike u Podgorici.

"Nismo najbolje ušli u utakmicu, Crna Gora je to iskoristila s dva gola. Poslije smo bili bolji i konkretniji te smo završili kvalifikacije na najbolji mogući način, što je bio glavni cilj", rekao je Modrić nakon utakmice odgovarajući na pitanja novinara.

Lijepo ste primljeni u Crnoj Gori.

Da, publika nas je prekrasno primila. Zahvaljujem se od srca na tome. Neka i dalje tako podržavaju svoju ekipu.

Igrači iz drugog plana dočekali su šansu.

Ne bih nikoga izdvajao. Vidjelo se da su sadašnjost i budućnost Hrvatske. Odigrali su dobru utakmicu protiv jako dobre ekipe. Crna Gora je možda zaslužila i više bodova nego što ima. Sigurno će narasti kao ekipa s novim izbornikom. Želim im puno sreće.

S nestrpljenjem iščekujete ždrijeb 5. prosinca?

Naravno, veselimo se vidjeti s kim ćemo biti u grupi. Idemo korak po korak. Sad se moramo fokusirati na klubove.

Vodili ste i igrali puno kvalifikacija, a ove su bile sjajne. To sigurno puno znači za samopouzdanje?

Pokazatelj je da imamo kvalitetu. Vratiti se na gostovanju i pobijediti s 3:2... Nedostajalo je dosta igrača, a oni koji su igrali pokazali su kvalitetu. Rezultat daje dodatno samopouzdanje. Bitno je učvrstiti zajedništvo.

Vama je to normalno, ali nije normalno da domaći navijači plješću gostujućem igraču.

Nisam ni shvatio da je pljesak upućen meni. I meni je bilo za naježiti se. Nevjerojatan osjećaj. Doživio sam to na dosta stadiona, uvijek je lijepo, ali kad te publika u susjednoj državi ovako dočeka, to je još malo posebnije.

Odakle vam silna motivacija?

Trebalo bi mi dulje vremena da to objasnim, no to je ljubav prema onome što radim. Obožavam nogomet, on mi je sve. Naravno, obitelj je na prvome mjestu.