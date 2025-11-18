Modrić nakon pobjede poslao poruku legendarnom komentatoru: "Ajmo Bosno"

Luka Modrić uputio je poruku podrške nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči večerašnje utakmice protiv Austrije u Beču, koja će odlučiti o izravnom plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Iako je Bosna i Hercegovina već osigurala dodatne kvalifikacije, eventualna pobjeda donijela bi joj prvo mjesto u skupini i direktan odlazak na SP, dok Austriji za ostanak na vrhu dovoljan i remi.

Nakon što je hrvatska reprezentacija sinoć u Podgorici svladala Crnu Goru 3:2 i zaključila kvalifikacijski ciklus, Modrić je poslao poruku legendarnom BH komentatoru Sabahudinu Topalbećiroviću.

"Paša moj, veliki pozdrav, i nadam se da će Bosna proći sutra. Ajmo Bosno", napisao je kapetan Hrvatske.

Topalbećirović se istog jutra oglasio na društvenim mrežama, zahvalivši Modriću na podršci:

"Što znače pobjede, nada i interes kad ti maestro nogometa Luka Modrić sinoć, odmah nakon pobjede Hrvatske nad Crnom Gorom, pošalje poruku: 'Ajmo Bosno.' Hvala ti, Luka, majstore, prijatelju, u ime svih nas. A mi danas moramo vjerovati da možemo. Idemoooo…"

Njih dvojica poznaju se dugi niz godina. Topalbećirović je i ranije dijelio njihove zajedničke trenutke, pa je tako uoči polufinala Lige prvaka između Bayerna i Reala 2024. objavio fotografiju s Modrićem uz poruku:

"Pred veliku utakmicu s legendom svjetskog fudbala – nogometa. Nismo se sreli desetak godina. Luka Modrić... Maestro."