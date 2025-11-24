Modrić: "Bio sam i ja hajdukovac"

Luka Modrić dao je najveći intervju u svojoj karijeri. Otvorio se Slavenu Biliću u emisiji Neuspjeh prvaka. Modrić rijetko daje intervjue, a sada je odlučio progovoriti o svemu.

Modrić se u prvom dijelu intervjua prisjetio dana u Realu, odlaska u Milan i odrastanja u ratu, prenosi GOL.hr.

Šesti si mi gost u ovoj emisiji, ali za tebe se moram najmanje pripremati. Znamo se cijeli život. Ali primijetio sam da te nema baš puno u ovakvim formatima.

''Istina. Nikad nisam bio sklon velikim intervjuima, osim ovih standardnih nakon i prije utakmica. Možda sam imao jedan ili dva veća intervjua, ali za van, kod nas nikada. Možda zato što teško stječem povjerenje u ljude i teže se otvaram'', započeo je kapetan Hrvatske.

''Snašao sam se dobro, grad je predivan. Ljudi su me fenomenalno prihvatili, i u klubu i van njega. Vidi se da je Milan veliki klub, povijesni klub. Sretan sam i uživam. Talijanski dosta razumijem, nisam ga još počeo učiti, nisam uzeo profesora. Ima nekih sličnosti sa španjolskim. Veliki mi je problem što kad pričam, miješam dosta sa španjolskim, ali razumiju te.''

U Madridu si bio 13 godina. Jedan sportaš da ima takvu karijeru, to je duga karijera na top nivou. To je rijetko, a ti si samo u Madridu bio 13 godina. Oproštaj je bio veličanstven, kako i dolikuje. Srušio si sve rekorde. Kako je tebi bilo napustiti to nakon toliko godina?

''Nije bilo lako. Pola svog života, malo manje, proveo si u jednom klubu i gradu. Jedan od ljepših perioda mog života. Došao sam relativno kasno, s 27 godina, ali u pravom trenutku. Bio sam spreman za taj iskorak nakon četiri godine Engleske, to mi je puno pomoglo.

''Real ne trpi prosječnost''

Sve što sam poslije toga doživio i ostvario u Madridu mi djeluje nestvarno. Da mi je netko rekao da si napišem što sve želim ostvariti i čime bi se zadovoljio, bilo bi me strah napisati sve ovo što sam ostvario. Nešto nevjerojatno. Na stranu trofeji i pobjede, ali ostati 13 godina u takvom klubu... Došao sam s 27, ostao skoro do 40., nevjerojatno. Zna se kakav je Real klub, ne trpi prosječnost. Ostati na takvom nivou toliko dugo je možda i najnevjerojatnije.

Kad sam dolazio, mislio sam da će biti super ako ostanem pet-šest godina. Kad sam davno razmišljao, da dođem do 35., puna šaka brade. A sad sam to već debelo premašio te sam i dalje na tom nivou.''

U jednom trenutku je izgledalo da ćeš ostati...

''Moja želja je bila da ostanem, nisu to bile floskule, da se umirovim u Madridu. Ali sve ima svoj početak i kraj. Neke stvari koje želiš ti se ne ostvare. Bez obzira na to što se ta želja nije ostvarila, ostvario sam neke stvari koje nikad nisam mislio da ću doseći.

Dogodilo se što se dogodilo i kako se trebalo dogoditi. Ni za čim ne žalim. Kad vidim kakav sam oproštaj imao, nisam to očekivao ni u najluđim snovima. Sve je bilo idealno i jako emotivno, kakav sam i ja, iako to ne pokazujem. Skrivam to i držim za sebe. Ti zadnji dani u Madridu bili su jako emotivni. Ta ljubav navijača, kluba i svih ljudi povezanih s Madridom ostaje zauvijek. Nema tih riječi kojima im se mogu zahvaliti.

