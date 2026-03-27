Modno usklađen par: Gradonačelnik Šuta i supruga Matilda iznenadili sve svojim izgledom na crvenom tepihu Porina

Večeras se u Splitu održava 33. dodjela glazbene nagrade Porin, najveće hrvatske glazbene manifestacije koja se nakon osam godina ponovo vraća u grad pod Marjanom.

Svečana ceremonija dodjele počinje u 20:15 u dvorani Š.C. Gripe, a prijenos možete gledati na HTV1 i HR2.

Građani i uzvanici već se okupljaju uz crveni tepih na kojem su i brojna poznata lica iz hrvatske glazbene scene te javnog i kulturnog života.

Uz kandidate i dobitnike, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i njegova supruga svojim su odjevnim kombinacijama privukli pažnju. Gradonačelnik je odabrao elegantan večernji sako u tamnoj boji s kravatom u boji suprugine haljine, dok je njegova supruga blistala u svečanoj toaleti koja je privukla poglede okupljenih.

Uz glazbene nastupe izvođača i dodjelu nagrada, večer je ispunjena emocijama i glazbenim vrhuncima, a organizatori su najavili da će Porin ponovno potvrditi Split kao važnu pozornicu hrvatske glazbe.