Modernija verzija VAR-a stiže u Hrvatsku, ali jedna stvar još neće biti moguća

U petak 1. kolovoza na Maksimiru Lokomotiva i Vukovar ‘91 otvaraju novu sezonu SHNL-a. Novosti nema puno osim što igrači neće morati pauzirati nakon tri nego nakon četiri žuta kartona, a povjerenik Lige više nije Josip Brezni nego Antonio Grahovac koji je dosad taj posao radio za mlađe kategorije, pišu Sportske novosti.

VAR sustav ostaje isti kakvog znamo sa devet kamera, odnosno desetom na derbijima koja će biti smještena na suprotnoj tribini od glavne. Međutim, od 2026. u SHNL dolazi novi VAR sustav.

Prema ugovoru o televizijskim pravima, koja je ponovno, sada na pet godina dobio Hrvatski telekom, od sezone 2026/27. na utakmicama SuperSport HNL-a imat ćemo moderiji VAR sustav, a najveća promjena je što će televizijski gledatelji dobiti 3D sliku zaleđa koja će im jasno pokazati koliko je koji igrač u nedopuštenoj poziciji.

Dakle, da bude jasno, u SHNL-u se i sada koristi EVS Xeebra VAR sustav, ali od 2026. stiže njegova najnovija verzija s naprednijim softverom. Za suce i tehničare u VAR sobi sve će biti slično, no razlika je što će kad povuku crtu zaleđa ona biti jasnija na televizijskom ekranu, dodatno obogaćena grafikom kakvu smo viđali na Ligi prvaka.

U HNS-u će kazati kako bi bilo skuplje da su sami ušli u investiciju da uvedu moderniji VAR sustav, međutim tvrtka čiji sustav koristi SHNL, ali i oko 75 posto liga u Europi, od 2026. godine svima skupa u paketu će ponuditi taj iskorak. Tako će se "cijela Europa" modernizirati.

To i dalje nije VAR sustav s poluatomatskim zaleđem, kao primjerice nedavno u Americi na Svjetskom klupskom prvenstvu jer radi se o drugom sustavu koji ima čipove u lopti, a u Americi je imao i 28 kamera samo za to poluatomatsko zaleđe, postavljenih na krovu. Kod nas mnogi stadioni nemaju osnovne uvjete za to. Taj sustav stoji 200-250 tisuća eura po stadionu za sezonu. Dakle oko 2 do 2,5 milijuna eura bi to bilo za SHNL, ali tek ako prije toga napravimo odgovarajuće stadione koji imaju krov i sve ostalo što je potrebno. Dotad ćemo i dalje imati sustav u kojem VAR označava točke zadnjeg igrača obrane i najofenzivnijeg igrača napada na temelju čega kompjuter potom povuče crtu. Goal-line tehnologija pak košta dva milijuna eura i također neće biti uvedena.