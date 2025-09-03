Mobitel spasio ženu koju je mlatio partner: "Mislila sam da ću umrijeti..."

Emma kaže da joj je Siri spasila život nakon što ju je napao i brutalno pretukao partner.

"Mislila sam da ću umrijeti, bila sam očajna i bespomoćna. Tukao me šakama i nogama, zlostavljao me. Cijelo vrijeme bila sam prestravljena i mislila sam samo na svoju djevojčicu. Počela sam vikati Siri da nazove policiju. Nisam razgovarala s operaterom, ali oni su mogli čuti sve. Kad sam na sudu preslušavala snimku poziva, čuje se kako operater govori: 'O, moj Bože, on će je ubiti.'"

Ovako Emma-Louise Kelly (34) govori o 30 minuta agonije dok je vikala prema svom mobitelu i molila da joj netko pomogne. Odrekla se prava na anonimnost kao žrtva seksualnog nasilja kako bi podigla svijest i ispričala svoju priču, prenosi Dnevnik.

Bivši partner Lee Thomas (45) udarao ju je šakama, nogama, davio te seksualno i verbalno zlostavljao.

Kelly je upoznala Thomasa dok je radila u centru za odvikavanje od droga 2022. godine. On je tada ubrzo završio u zatvoru zbog dilanja, ali odlučila mu je dati drugu priliku kada je prošlog ljeta ranije pušten na slobodu.

Thomas ju je napao nakon što se naljutio jer je razgovarala s drugim ljudima.

"Vikala sam na Alexu i Siri da nazovu 999 i policiju, otprilike deset minuta nakon što je sve počelo. Nisam razgovarala s operaterom preko telefona, ali policija je stigla u moju kuću oko 20 minuta kasnije i zaustavila ga. Pratili su broj mojeg mobitela. Neizmjerno sam zahvalna Siri što me spojila s policijom jer da nije, možda danas ne bih bila ovdje – spasila mi je život. Znam da ono što mi se dogodilo nije moja krivnja. Mislim da bi i druge žene trebale pročitati moju priču i, nadam se, pronaći snagu da učine isto, kako počinitelji ne bi stalno prolazili nekažnjeno", ispričala je Emma.

Nakon napada Lee Thomas osuđen je na devet godina i četiri mjeseca zatvora.