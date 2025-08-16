Mnogi u kavu dodaju ovaj neobičan sastojak. Tvrde da im je spasio život

Zamislite da ujutro umjesto mlijeka i šećera u kavu dodate - žlicu maslaca. Možda zvuči kao neslana šala ili neuspjeli kulinarski eksperiment, no riječ je o napitku koji već godinama ima vjerne obožavatelje diljem svijeta. Kava s maslacem, poznata i kao bulletproof coffee, spoj je koji dijeli mišljenja, ali i izaziva znatiželju.

Što je to zapravo i - čemu?

Kava s maslacem najčešće se priprema tako da se u svježe skuhanu crnu kavu dodaju jedna do dvije žlice neslanog maslaca i, po želji, kokosovo ulje ili tzv. MCT ulje (koncentrirani oblik zdravih masti). Sve se to zajedno izmiksa kako bi se dobila gusta, pjenasta i kremasta tekstura - gotovo poput lattea, samo bez mlijeka.

Iako koncept zvuči moderno, inspiracija dolazi iz tradicionalne tibetanske kuhinje, gdje lokalno stanovništvo stoljećima pije crni čaj pomiješan s jakovim maslacem (maslac od životinja sličnim govedima). Taj napitak služi kao izvor energije i zaštita od hladnoće u ekstremnim uvjetima na visokim nadmorskim visinama.

Ideju je popularizirao američki poduzetnik Dave Asprey, koji je nakon putovanja u Tibet osmislio verziju s kavom i lansirao je pod brendom Bulletproof. Ubrzo je kava s maslacem postala hit među sljedbenicima keto prehrane i fanovima tzv. biohackinga.

Zašto bi se stavljao maslac u kavu?

Zagovornici tvrde da ovako pripremljena kava ima nekoliko prednosti:

Dugotrajnija energija - zbog masti, kofein se navodno otpušta sporije, pa izbjegavate nagli "pad“ nakon jutarnje doze.

Zasićenost - maslac i ulja drže vas sitima dulje, što je korisno ako preskačete doručak.

Fokus i mentalna jasnoća - korisnici često spominju bolju koncentraciju nakon ovakvog napitka.

No, važno je napomenuti da znanstveni dokazi koji bi potvrdili sve ove tvrdnje nisu posebno jaki. Ipak, mnogima se sviđa okus - maslac daje kavi bogatiju teksturu i blagu, gotovo orašastu notu.

Naravno, kava s maslacem nije za svakoga. Ako pazite na unos kalorija ili imate problema s kolesterolom, ovo vjerojatno nije vaša šalica kave.

Ima i čudnijih napitaka

U Tajvanu, i sve više drugih zemalja Azije, popularan je cheese tea - hladni čaj s pjenastim slojem slatkog krem sira na vrhu. Kombinacija je neočekivana, ali navodno jako ukusna kad se probije početna skepsa, prenosi Index.