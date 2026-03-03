Mnogi su pomislili da su hakirani: Pao Facebook, korisnici diljem svijeta prijavljuju probleme

U utorak kasno navečer korisnici popularne društvene mreže Facebook prijavljuju velike poteškoće s pristupom svojim računima i sadržajima, što upućuje na široki globalni prekid usluge, potvrđuju međunarodni mediji koji prate tehničku situaciju. Osobito se radi o pristuputu putem PC-a.

Mnogi ljudi iz Europe, SAD-a i drugih dijelova svijeta javljaju da im se pri pokušaju ulaza u aplikaciju ili web-sučelje Facebook pojavljuje poruka da je račun trenutno nedostupan zbog problema na stranici. Prijave o poteškoćama brzo su porasle u posljednjim satima, prema trackeru Downdetector.

Tijekom današnje večeri tisuće korisnika prijavilo je probleme s učitavanjem feeda, prijavom na svoje profile i pristupom osnovnim funkcijama aplikacije. Iz kompanije Meta, koja stoji iza Facebooka, zasad još nije stigla službena izjava o uzroku problema niti procjena kada bi mreža trebala u potpunosti proraditi.

Strani portali javljaju da su problemi započeli sredinom poslijepodneva po europskom vremenu i da se radi o širem prekidu koji pogađa korisnike na više kontinenata, a ne samo izolirane slučajeve.

Za mnoge je ovaj kvar nepotrebno izazvao zabrinutost korisnika koji su prvo pomislili da se radi o lozinkama ili sigurnosnom problemu, no do sada nema naznaka da su računi hakirani – riječ je o tehničkoj grešci u sustavu.

Korisnicima se preporučuje da pričekaju dok Facebook ne riješi probleme i ponovno omogući normalan pristup servisima.