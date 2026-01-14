MNK Podstrana – rezultat desetljeća ljubavi prema futsalu

Dugo prije današnjeg kluba, liga i tablica, futsal se u Podstrani živio na igralištima, turnirima i u lokalnim natjecanjima. Taj kontinuirani odnos prema sportu oblikovao je snažan lokalni identitet i stvorio bazu znanja, strasti i iskustva iz koje je prirodno izrastao i MNK Podstrana – ne kao projekt koji je nastao preko noći, već kao nastavak desetljeća malonogometne tradicije.

Korijeni te priče sežu u 1996. godinu, kroz tadašnji MNK Strožanac, klub kroz koji su prodefilirali najbolji malonogometaši Podstrane, primarno se natječući i osvajajući lokalne lige i turnire. Jedan od igrača tog vremena bio je i Stjepan Perišić, koji je kasnije ostvario zavidnu međunarodnu futsal karijeru. Upravo mu je to iskustvo dalo širu perspektivu onoga što futsal u Podstrani može postati.

Ono što danas prepoznajemo kao „novi“ MNK Podstrana započelo je prije pet do šest godina, kada je donesena svjesna odluka o iskoraku prema profesionalnijem, sustavnijem i dugoročnom razvoju kluba – bez preskakanja stepenica, ali s jasnom vizijom.

Vizija trojice od kojih je sve krenulo

U samim temeljima MNK Podstrana stoje tri imena bez kojih ova priča danas ne bi postojala – Stjepan Perišić, Hrvoje Šiško i Darko Juradin. Tri zaljubljenika u futsal, vizionara i pokretača koji su, u vrijeme kada su mnogi sumnjali, imali hrabrosti vjerovati.

Njihova ideja nije bila kratkoročna ni laka. Postavili su cilj koji tada mnogi nisu mogli ni zamisli:, ali su istovremeno razumjeli da se do njega može doći jedino strpljenjem, radom i jasnim vrijednostima. Upravo su oni postavili temelje kluba koji raste bez preskakanja stepenica – sportski, ljudski i društveno.

Sportski put bez prečaca

Od svojih početaka do danas, Podstrana je ostala vjerna toj filozofiji. Sportski put kluba obilježen je natjecanjem u svim kategorijama, prolascima kroz niže rangove i osvajanjem liga koje su vodile prema današnjem statusu člana Prve HMNL.

Ti uspjesi nisu došli preko noći ni: kao rezultat naglih rezova, već kao plod kontinuiteta rada i strpljivog građenja sustava. Ambicija iskoraka prema SuperSport HMNL postoji, ali ona nije cilj sama sebi – već logičan nastavak procesa koji traje godinama.

Akademija kao srce kluba

Posebno mjesto u identitetu MNK Podstrana zauzima klupska Akademija, danas jedno od njezinih najvećih bogatstava. Više od 200 djece uključeno je u sustav rada koji ne stavlja rezultat ispred razvoja, već naglasak na odgoj, obrazovanje i dugoročno bavljenje sportom.

Kroz Univerzalnu školu i rad s mlađim kategorijama, djeci se pruža sigurno i poticajno okruženje u kojem se uči više od samog futsala – uče se odgovornost, timski duh i odnos prema zajednici.

Stručnost, obrazovanje i međunarodno iskustvo

Stručni kadar temelj je tog sustava. Svi treneri su licencirani, dio njih su diplomirani kineziolozi, a dio su treneri koji se kontinuirano dodatno školuju i usavršavaju.

Takav pristup omogućuje planski, stručan i odgovoran rad s djecom, uz jasno postavljene razvojne ciljeve. Sudjelovanja na međunarodnim turnirima u Belgiji i Italiji dodatno obogaćuju iskustvo mladih igrača, dok projekti sufinancirani od strane Ministarstva turizma i sporta potvrđuju da klub razmišlja dugoročno i društveno odgovorno.

Vrijednosti koje se žive

MNK Podstrana ne promatra sport izolirano od zajednice. Humanitarni turniri, uključivanje u lokalne projekte i stalna prisutnost u društvenom životu sredine dio su klupske svakodnevice.

Upravo tu dolazi do izražaja filozofija kluba – ne kao formalni dokument, već kao skup vrijednosti koje se provode u praksi. Dijete ispred rezultata, proces ispred brzog uspjeha i zajednica ispred profita nisu parole, već smjernice koje oblikuju način razmišljanja i rada unutar kluba.

Realnost iza sportskih uspjeha

Put, naravno, nije bio ni jednostavan ni lagan. Godine bez adekvatne sportske infrastrukture, stalna borba za financijsku stabilnost i potraga za sponzorima realnost su s kojom se klub susretao – i s kojom se i dalje susreće.

Upravo u tim izazovnim godinama pokazalo se koliko klub zapravo znači svojoj zajednici. Podrška sponzora, prijatelja kluba i lokalne uprave – često u trenucima kada su rijetki vjerovali da je ovaj put moguć – bila je i ostala neprocjenjiva. Ta vjera, praćenje i razumijevanje procesa dali su klubu stabilnost i snagu da ustraje u svojim vrijednostima i dugoročnoj viziji.

Ipak, u Podstrani se na izazove ne gleda kao na prepreku, već kao na još jednu stepenicu koju treba savlada:. Izgradnja nove sportske dvorane dočekuje se kao važan korak naprijed, ali ne i kao krajnji cilj – već kao nastavak dugoročnog puta.

Pogled unaprijed

U godini kada obilježava 30 godina postojanja, MNK Podstrana s razlogom može biti ponosna na sve što je iza nje. Još važnije, klub jasno vidi put ispred sebe.

Dosljednost, rad i vjera u vlas:te vrijednos: ostaju temelj na kojem se gradi budućnost. Jer pravi uspjeh ne mjeri se samo titulama i ligama, već ljudima koje klub ostavlja iza sebe – i onima koji tek dolaze.