Mladu Splićanku proslavilo heklanje. Pogledajte tko stoji iza branda za čije proizvode postoji lista čekanja

Dok većina nas slobodno vrijeme provodi skrolajući po mobitelu, 26-godišnja Splićanka Barbara uzela je kukicu u ruke i stvorila nešto što ni sama nije očekivala – brend koji ima listu čekanja. Bepina, njezin brend kukičanih torbica, u rekordnom roku postao je omiljeni modni dodatak među djevojkama diljem Hrvatske. Razgovarali smo s Barbarom o počecima, inspiraciji i tome kako je od hobija nastao posao koji joj je promijenio život.

Barbara, za početak nam reci – odakle uopće ljubav prema kukičanju? Kako je sve počelo?

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sve je počelo još u osnovnoj školi. Imala sam sreću da me moja razrednica naučila kukičati. Tada je to bio samo dio školskog programa, ali meni se nešto u tome odmah svidjelo – taj osjećaj kada od klupka konca stvoriš nešto opipljivo, nešto lijepo. Naravno, kao i većina cura, sve sam to malo zaboravila, ali ljubav prema ručnom radu nikad nije potpuno nestala. Vratila sam se kukičanju u prvom mjesecu prošle godine kada sam slomila ruku na novogodišnjem partiju. Doktor mi je rekao da moram nešto raditi s rukama da mi mišići ne atrofiraju i tad sam ponovno uzela kukicu u ruke. Nije mi dugo trebalo da shvatim da me to nevjerojatno ispunjava i smiruje. Polako sam počela raditi torbice za prijateljice dok mi nisu krenule stizati i prve narudžbe.

Brend se zove Bepina – prekrasno ime. Odakle dolazi?

Hvala! Jako mi je drago kad me to pitaju jer iza imena stoji jedna jako lijepa priča. Bepina je nastala inspirirana kultnom serijom "Malo misto" i njezinim glavnim likovima, Luigijem i Bepinom. Moj tata mi je tu seriju stalno puštao kad sam bila mala i jednostavno mi je prirasla srcu. Svaki put kad čujem to ime, odmah se sjetim djetinjstva, Dalmacije, tog nekog mirnog i lijepog vremena. Željela sam da moj brend nosi upravo taj duh – nešto domaće, autentično, s dušom. I mislim da Bepina to savršeno prenosi.

Što točno izrađuješ i od čega?

Primarno radim kukičane torbice različitih modela – od manjih svakodnevnih torbica do većih modela za plažu ili izlaske. Imam i neke sitnice poput privjesaka i futrola za naočale, koje cure obožavaju kao dodatke. Što se materijala tiče, pretežito koristim t-shirt yarn, odnosno trakasti pamuk, koji daje prekrasnu mekanu strukturu i istovremeno dovoljnu čvrstoću torbicama. Ipak, volim kombinirati i druge materijale – primjerice, za detalje koristim staklene perlice koje svakoj torbici daju onaj poseban, završni touch. Svaka torbica je unikatna i to je ono na što sam naročito ponosna.

Koliko vremena uložiš u izradu jedne torbice?

Ovisi o modelu. Neke jednostavnije torbice mogu napraviti za oko dva sata, ali prosječno mi treba otprilike tri sata za jednu torbicu. Naravno, imam i složenije modele s puno detalja i perlica za koje mi treba i do šest sati rada. Ali moram reći – ne gledam na to kao na rad. Kad kukičam, ja uživam. To mi je moja meditacija, moj mir. Stavim neki podcast ili seriju i potpuno se izgubim u tome.

Brend Bepina postoji manje od godinu dana, a već imaš listu čekanja. Kako je do toga došlo tako brzo?

Iskreno, ni sama ne mogu vjerovati koliko se brzo sve odvilo. Kada sam počinjala, imala sam tek stotinjak pratitelja na Instagramu i nisam imala pojma kamo će me to odvesti. Mislim da je ključ bio u tome što sam od početka radila s ljubavlju i to se vidjelo na svakom proizvodu. Cure to prepoznaju – kada nešto nije masovna proizvodnja, kada osjete da je netko u to uložio dio sebe. Danas imam listu čekanja od najmanje dva tjedna, a kad je velika gužva s narudžbama, cure znaju čekati i više od mjesec dana. I najljepše od svega je to što im ne smeta čekati – kažu da se isplati.

Velik utjecaj na tvoj rast imale su i influencerice. Možeš li nam reći nešto više o tome?

Apsolutno, i jako sam im zahvalna na tome. Prva javna osoba koja me podržala bila je Nora, poznatija kao Zipssy. Ona me prepoznala kad sam imala svega stotinjak ljudi na profilu – dakle, potpuno na početku. Sjećam se tog dana kao da je jučer bio. Bila sam toliko nervozna i sretna istovremeno što ću je uopće upoznati! Od tada mi je ostala vjerna prijateljica i suradnica i to mi jako puno znači. Nora je nekako otvorila vrata, a onda su došle i druge cure koje imaju utjecaja na društvenim mrežama i prepoznale su Bepinu još u ranim danima. Nikad neću zaboraviti tu podršku jer sam tada bila potpuna početnica i svako dijeljenje, svaka objava značila mi je svijet.

Sjećaš li se prvog trenutka kad si shvatila da bi ovo moglo postati nešto ozbiljno?

Da, i to jako dobro! Bila je to moja prva narudžba od nekoga tko nije iz mog kruga prijateljica. Do tada su me prijateljice podržavale, što je bilo lijepo, ali znaš da one uzimaju torbice prije svega jer te vole. A onda je došla ta prva narudžba od potpuno nepoznate osobe i ja sam doslovno počela skakati po kući! Moj zaručnik je bio presretan radi mene. Niti jedno od nas dvoje tada nije znalo dokle će ovaj brend otići. Ali taj trenutak – taj osjećaj da je netko koga uopće ne poznaješ odabrao baš tvoj proizvod – to je neopisivo. I dan danas mi svaka narudžba znači jednako.

Čime si se bavila prije Bepine?

Radila sam u prodaji za IT tvrtke. Potpuno drugačiji svijet od ovoga, zar ne? Ali to iskustvo mi je zapravo puno pomoglo – naučila sam kako komunicirati s klijentima, kako voditi posao; prodaju i marketing, kako se organizirati. Trenutno sam u potpunosti posvećena Bepini i rastu svog brenda. Bio je to velik korak, ali osjećala sam da je pravi trenutak da se posvetim onome što me zaista ispunjava.

Zasad dostavljaš samo unutar Hrvatske. Planiraš li širenje?

Da, zasad su moje torbice dostupne samo u Hrvatskoj, ali definitivno mi je u planu proširiti tržište i izvan granica. Vidim da postoji interes i od cura iz inozemstva, pogotovo iz regije, ali i šire. To je jedan od mojih velikih ciljeva za sljedeće razdoblje. Korak po korak – želim da sve bude kvalitetno i promišljeno, baš kao i svaka moja torbica.

Za kraj – što bi poručila svim curama koje razmišljaju o pokretanju vlastitog kreativnog biznisa?

Poručila bih im da se odvaže. Znam da zvuči kao fraza, ali stvarno mislim tako. Prije godinu dana ja sam bila cura koja kukiča torbice u dnevnom boravku i sramežljivo ih stavlja na Instagram. Nisam imala pojma hoće li to ikome biti zanimljivo. A danas imam brend s listom čekanja i posao iz snova. Svaka od nas ima nešto u čemu je posebna – treba samo naći hrabrost da to pokaže svijetu. I ne treba čekati savršen trenutak jer on ne postoji. Počni sada, s onim što imaš, i pusti da te put iznenadi.

Barbarine torbice i ostale kreacije možete pogledati i naručiti putem njenog Instagram profila @bepina_barbsbags. Budite spremni na čekanje – ali, kako kažu njezini zadovoljni kupci, itekako se isplati.