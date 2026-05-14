Mladići (20) usred Dalmacije dizali desnicu i vikali nacistički pozdrav, završili u policiji

Dvojica koja su u nedjelju 10. svibnja oko 14:40 sati u Zadru na Obali kralja Tomislava prolaznicima uzvikivali nacistički pozdrav "Sieg Heil" te dizali desnicu, prijavljena su zbog narušavanja javnog reda i mira.

Kako navodi zadarska policija, riječ je o dvojici 20-godišnjaka, a incident se dogodio na javnom mjestu gdje se u tom trenutku nalazio veći broj građana.

Privođenje na sud

Policijci s Ispostavom Nin proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom mladića te ih sumnjiči za nedolično ponašanje kojim su ispunili elemente prekršaja. Nakon dovršenog istraživanja, obojica 20-godišnjaka su uz optužni prijedlog dovedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. Tereti ih se za počinjenje prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, piše Index.