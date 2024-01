Mladića su mlatili i tjerali da viče "Dinamo". Sad su uz njega stali navijači Hajduka

Portal epodravina donosi priču koja je imala vrlo mučan početak, ali ponovno pokazuje da su nogometni navijači sposobni napraviti puno dobroga kada to žele. Slučaj u kojem su maloljetnici maltretirali i šamarali Igora iz Koprivnice, koji pati od autizma, iznjedrio je i hvalevrijednu gestu navijača Hajduka.

Video maltretiranja, odnosno fizičkog i verbalnog zlostavljanja dvojice maloljetnika nad 20-godišnjakom s teškoćama u razvoju, krajem prošle godine snimljen je u Koprivnici. Na njemu se vidi kako jedan od mladića žrtvu tjera da navija za Dinamo te ga šamara. Na drugoj ga, pak, snimci tjeraju da na društvenoj mreži javno objavi da voli Dinamo i da je Dinamo najjači te da govori protiv Hajduka i usput ga ismijavaju.

U akciju se uključio i Marko Livaja

Kako je Igor bio na meti samo zato što navija za Hajduk, Torcida se očekivano digla na noge i pokrenula akciju da se pomogne mladiću i njegovoj majci Nadici, koji jedva spajaju kraj s krajem. U sklopu akcije Društva prijatelja Hajduka Šibenik Igor i njegova majka već su dobili drva za ogrjev, uskoro će na njihovu adresu stići i pokloni, a jedno od tih iznenađenja posebno će razveseliti Igora.

"Dobit ću dres od Marka Livaje s njegovim potpisom! To će mi biti najdraži dar u životu. Rekli su mi da ću dobiti i novi mobitel i da će pokrenuti još akcija za mene i moju mamu. Ipak, dres Livaje s potpisom je ono što mene najviše veseli i sad s nestrpljenjem iščekujem poštara", rekao je mladić.

Žive u vrlo teškim uvjetima

Igor i njegova majka žive od mizernih naknada koje dobivaju zbog njegove bolesti i socijalnog statusa, a velika želja Nadice je da konačno dobiju kupaonicu. U kući je uređena prostorija koja bi trebala postati kupaonica, ali nemaju novca da je opreme. Na slučaj maltretiranja Igor se ne želi previše osvrtati. Da nije bilo videa, vjerojatno ovaj slučaj ne bi ni isplivao na površinu jer Igor ni majci Nadici nije ispričao što se dogodilo.

"Tek kad je objavljen video saznala sam da su drznici maltretirali mog Igora. On ne voli govoriti o takvim stvarima i razumijem ga jer to nikome nije ugodno, ali je nedopustivo da se netko tako iživljava na njemu. On ne bi ni mrava zgazio i nedopustivo je da ga se vrijeđa i udara samo zato što navija za Hajduk. Njemu je nogomet velika okupacija i obožava Hajduk", izjavila je njegova majka, prenosi Index.