Mladić u Trogiru zaustavljen s drogom. Policija predložila zatvor, sud odbio

U subotu u 2,40 sati na području Trogira policijski službenici postupali su prema 28-godišnjem vozaču koji je odbio zahtjev policijskih službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu.

Također, policijski službenici su utvrdili da posjeduje kokain koji je od njega oduzet.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

S obzirom na to da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja koji je u protekle dvije godine sedam puta prekršajno prijavljivan, uhićen je i odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 15 dana i novčana kazne te da mu se izrekne zabrana upravljanja vozilom.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje bit će donesena u redovnom postupku.