Mladić u Splitu vozio bez položenog ispita. Policija predložila zatvor, sud mu ipak 'progledao kroz prste'

Na sud je odveden 27-godišnjak koji je zaustavljen u utorak, 28. listopada u 23:15 sati u Solinskoj ulici u Splitu. Obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja motociklom bez položenog vozačkog ispita, odnosno prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije.

Sudu je predloženo da se 27-godišnjaku odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja i obzirom da je ponavljač prekršaja i to upravljanja vozilom prija stjecanja prava na upravljanje. Također sudu je predloženo da mu se izrekne kazna zavora u trajanju od 30 dana.

Sud ga je pustio na slobodu i predmet stavio u redovan postupak.