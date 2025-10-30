Close Menu

Mladić u Splitu vozio bez položenog ispita. Policija predložila zatvor, sud mu ipak 'progledao kroz prste'

Policija je predložila određivanje zadržavanja zbog mogućnosti ponavljanja prekršaja. Međutim, sud je to 'odbio'

Na sud je odveden 27-godišnjak koji  je zaustavljen u utorak, 28. listopada u 23:15 sati u Solinskoj ulici u Splitu. Obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja motociklom bez položenog vozačkog ispita, odnosno prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije.

Sudu je predloženo da  se 27-godišnjaku  odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja i obzirom da je  ponavljač  prekršaja i to upravljanja vozilom prija stjecanja prava na upravljanje. Također sudu je predloženo  da mu se izrekne kazna zavora u trajanju od 30 dana.

Sud ga je pustio na slobodu i predmet stavio u redovan postupak.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
2