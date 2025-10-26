Mladić se bori za život nakon što je autom udario u stup, automobil je potpuno uništen

U nedjelju oko 2 ujutro u Čakovečkoj ulici u Nedelišću mladić (21) je upravljao automobilom varaždinskih oznaka bez položenog vozačkog. U zavoju je prešao na suprotnu stranu te udario u auto čakovečkih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljala vozačica (24).

Uslijed udara došlo je do zanošenja osobnog automobila čakovečkih oznaka po kolniku, dok je auto varaždinskih oznaka naletio na zid zgrade i potom udario u betonski stup i prometni znak.

Na mjestu suvozača u automobilu varaždinskih oznaka bio je 22-godišnjak, a na mjestu suvozača u automobilu čakovečkih oznaka 27-godišnjak. Vatrogasci JVP-a Čakovec izvlačili su ozlijeđene osobe.

Vozač (21) i suvozač iz njegova automobila nisu bili vezani. Vozač je zadobio teške ozljede opasne po život te je zadržan na odjelu intenzivne njege u čakovečkoj bolnici, otkrili su jutros u policiji i naveli kako će se suvozačeve ozljede naknadno kvalificirati, piše Danica.