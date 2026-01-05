Mladić s oružjem hodao po Zagrebu? Policija otkrila da je bio pijan

Zagrebački policajci u noći na ponedjeljak uhitili su mladića (23) zbog sumnje da je po mrklom mrakom s oružjem u rukama šetao po Sesvetama.

Dojava da se naoružani muškarac kreće Ulicom Ljudevita Posavskog stigla je oko 1.25 sati.

Otkriveno da je bio pijan

Dolaskom na mjesto događaja u Ulici Krešimira Kovačevića, na ulici, policijski su službenici zatekli muškarca koji je uhićen i priveden u službene prostorije gdje je utvrđeno da se radi o 23-godišnjaku te da je pod utjecajem od 1,43 g/kg alkohola u organizmu.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.