Mladić pokušao ubiti bivšu curu u Splitu, uspjela je pobjeći iz stana

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom provedenim zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Teško ubojstvo ženske osobe u pokušaju iz čl.111A. st.2. u svezi čl. 34. KZ-a.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Naime, utvrđena je sumnja da je 17. kolovoza 2025. g. u stanu, svoju bivšu partnericu fizički napao na način da ju je rukama stiskao u predjelu vrata i pokušao ugušiti.

Žena je uspjela pobjeći iz stana i obavijestiti policiju. Pružena joj je liječnička pomoć i utvrđene su joj lakše tjelesne ozlijede. Policijski službenici ubrzo su pronašli i uhitili 23-godišnjaka i nad njim proveli kriminalističko istraživanje, a po završetku istraživanja, uz kaznenu prijavu, predan je pritvorskom nadzorniku .