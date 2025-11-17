Mladić brutalno napadnut u kazinu u Splitu, napadač prijetio smrću i vrijeđao policiju

Policijski službenici Prve policijske postaje Split postupali su 16. studenoga oko 1 sat ujutro nakon dojave o fizičkom sukobu u objektu za igre na sreću u Splitu. Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je 25-godišnji muškarac napadnut od strane druge muške osobe koja se nalazila u prostoru s njim.

Kriminalističkim istraživanjem potvrđeno je da je 25-godišnjak udaren šakom u lice, a nakon fizičkog sukoba napadač mu je i zaprijetio smrću, čime su ostvarena obilježja kaznenih djela teške tjelesne ozljede i prijetnje. Napadnuti mladić zatražio je liječničku pomoć, a utvrđene su mu teške tjelesne ozljede, uključujući prijelom zuba i hematome.

Osumnjičeni 24-godišnji muškarac je nakon incidenta pobjegao iz objekta, no policija ga je ubrzo zatekla u automobilu u blizini. Tom je prilikom odbijao suradnju i vrijeđao policijske službenike, zbog čega je uz upotrebu sredstava prisile uhićen i priveden u prostorije policije.

Protiv njega će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava, a sudu je predložen i optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira te odbijanja testiranja na alkohol i droge, sukladno Prekršajnom zakonu i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Osumnjičeni je istoga dana doveden na Općinski prekršajni sud u Splitu, gdje je nakon provedenog postupka pušten na slobodu.