Mladić (24) išao provjeriti zašto se dimna bomba nije aktivirala pa ga punjenje pogodilo u lice čim se nagnuo

Dimna bomba koja je jučer popodne u dvorištu obiteljske kuće u mjestu Habjanovec na području Općine Dubrava aktivirana, prekinula je veselje okupljenih osoba na proslavi jer su morale intervenirati dežurne hitne službe.

Iz zagrebačke policije kažu da je u subotu oko 15 sati 24-godišnjak odlučio, nakon neuspjelog pokušaja aktivacije pirotehničkog sredstva, nagnuti se iznad te dimne bombe.

Međutim, u tome su trenutku stvari pošle po zlu jer se dimna bomba ipak aktivirala a njega je punjenje pogodilo u lice.

Zadobio je teške opekline lica s kojima je prevezen promptno u KB Dubrava. Iz bolnice kažu da nije životno ugrožen, a policija, pak, kaže da još uvijek nisu dobili točnu kvalifikaciju ozljeda.

- S obzirom da je riječ o pirotehničkom sredstvu kategorije T1, a koje je zabranjeno za nabavu i korištenje fizičkim osobama, 24-godišnjaku će biti izdan prekršajni nalog - naglašavaju iz PU zagrebačke.

Također policija podsjeća da u tragedijama koje se događaju kao posljedica neispravnog i nestručnog rukovanja pirotehničkim sredstvima, pirotehnika je uvijek sporedni krivac, dok je glavni krivac osoba koja rukuje tim sredstvima.

- Sigurnost uvijek treba staviti ispred zabave! Građani, suzdržite se od uporabe pirotehnike i na taj način kreirajte mirno i sigurno okruženje za vašu obitelj, prijatelje, susjede u vašem kvartu! - apeliraju još iz policije, piše Jutarnji list.