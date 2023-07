MLADI VUŠKOVIĆ ODLAZI IZ HAJDUKA? Poznati stručnjak za transfere otkrio detalje...

Fabrizio Romano je u samo nekoliko godina postao najrelevantniji svjetski izvor kad su transferi u pitanju.

Popularni 30-godišnji Talijan, koji na Instagramu ima skoro 20 milijuna pratitelja, ima informacije iz najviših nogometnih krugova prije svih i rijetko kad je u krivu.

Romano se novinarstvom ozbiljno počeo baviti s 18 godina, a već s 19 godina radio je na talijanskom Skyu. Jako brzo je razvio mrežu kontakata prvo u Italiji, a onda i šire te se počeo baviti isključivo transferima, a prošle godine ga je Forbes uvrstio u 30 najutjecajnijih novinara mlađih od 30 godina.

Njegova sad već legendarna uzrečica "Here we go!" znak je da je neki transfer kompletiran. U intervjuu za Index je, kaže, imao promašaja, ali ne zato jer su njegove informacije bile krive nego zato što bi neki transfer propao u zadnji trenutak.

Pričao je o hrvatskim nogometašima i njihovim budućim ili propalim transferima te o tome kako je došao do ovog statusa.

Cijeli intervju pročitajte na portalu INDEX.