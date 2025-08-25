Mladi španjolski nogometaš danas stiže na liječnički pregled u Hajduk

Španjolski veznjak Hugo Guillamón (25) trebao bi postati novi igrač Hajduka. Izvršni direktor Valencije, Ron Gourlay, potvrdio je za televiziju DAZN da će Guillamón u ponedjeljak u Splitu obaviti liječnički pregled, nakon čega se očekuje i potpis ugovora sa Splićanima.

„On putuje u Hrvatsku, a u ponedjeljak će obaviti liječnički pregled. To je posljednja novost“, izjavio je Gourlay uoči utakmice Osasune i Valencije.

Valencia, koja je u nedjelju poražena 1:0 u Pamploni, više ne računa na Guillamóna. Prošle sezone nastupio je u 17 utakmica, a posljednji put duže je zaigrao u siječnju protiv Real Madrida, kada je na terenu proveo 22 minute. U prva dva kola nove sezone nije bio u kadru, a španjolski mediji zabilježili su trenutak kada je s osobnim stvarima napustio klupski trening-kamp.