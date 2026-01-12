Mladi nogometaši Čaporica-Trilja treći na velikom međunarodnom turniru u Sarajevu

Nogometni klub Čaporice-Trilj i ove je godine uspješno predstavljao svoj grad i Dalmaciju na jednom od najvećih dječjih nogometnih turnira u regiji – Šampion Junior Kupu Sarajevo 2026, koji se održavao od 8. do 11. siječnja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Turnir, koji se održava već 15 godina, okupio je oko 5000 dječaka raspoređenih u deset dobnih kategorija, a tijekom tri dana u 11 sportskih dvorana odigrane su čak 854 utakmice. Na smotri mladih nogometnih talenata sudjelovale su ekipe iz osam zemalja.

Čaporice-Trilj nastupile su u četiri kategorije – 2010., 2012., 2013. i 2015. godište – s ukupno 36 dječaka, tri trenera te uz pratnju tridesetak roditelja koji su bodrili svoje mlade sportaše.

USPJEH GENERACIJE 2012.

Najbolji rezultat ostvarila je generacija 2012. godišta. Nakon vrlo uspješne grupne faze izborili su plasman u osminu finala, potom četvrtfinale i polufinale, gdje su zaustavljeni tek nakon raspucavanja sedmeraca protiv prijateljskog kluba NK Jadran Supetar s otoka Brača. U susretu za treće mjesto mladi Triljani pokazali su karakter i borbenost te svladali NK Mladost Buzin rezultatom 1:0, osvojivši brončanu medalju u konkurenciji čak 42 ekipe.

Godišta 2013. i 2015. zaustavljena su u grupnoj fazi nakon zahtjevnih utakmica, dok je generacija 2010., koja je prošle godine osvojila turnir, ove godine svoj nastup završila u osmini finala.

ZAHVALA I PLANOVI

Iz kluba su zahvalili roditeljima na povjerenju i neprekidnoj podršci tijekom turnira, kao i sponzorima koji su omogućili odlazak na ovu veliku međunarodnu smotru.

– Ponovno smo dostojno predstavili svoj klub i Grad Trilj te pokazali kontinuitet i kvalitetu rada s mladima. Nastavljamo pripreme za drugi dio sezone i nove turnire sa svih šest kategorija – poručili su iz NK Čaporice-Trilj.