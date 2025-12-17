Mladi nogometaš (21) poginuo u prometnoj nesreći nakon utakmice

Bivši mladi igrač Wolverhampton Wanderersa i napadač Macclesfield Towna, Ethan McLeod, preminuo je u dobi od samo 21 godine. McLeod je život izgubio u prometnoj nesreći na autocesti dok se vraćao s utakmice svog kluba.

Nesreća se dogodila kasno u utorak navečer, nakon što se McLeod vraćao s gostovanja kod Bedford Towna u sklopu National League Northa. Njegov klub Macclesfield u toj je utakmici slavio s 2:1, a mladi napadač bio je na klupi za pričuve, piše Index.

Što se dogodilo?

Prema izvješćima, njegov automobil sudario se sa zaštitnom ogradom, a ozljede su nažalost bile kobne. McLeod se pridružio Macclesfieldu prošlog ljeta nakon uspješne probe, a prethodno je proveo desetljeće u akademiji premierligaškog kluba Wolves.

Njegov sadašnji klub Macclesfield potvrdio je tužnu vijest emotivnom objavom. "S najdubljim žaljenjem i preplavljujućim osjećajem nestvarnosti Macclesfield FC može potvrditi smrt 21-godišnjeg napadača Ethana McLeoda. Ethan je bio nevjerojatno talentiran i cijenjen član naše prve momčadi, pred kojim je bio cijeli život.

Ali više od toga, Ethanova zarazna osobnost pridobila ga je svima s kojima je došao u kontakt. Vijest o Ethanovoj smrti shrvala je cijeli naš klub i nijedna riječ ne može prenijeti ogroman osjećaj tuge i gubitka koji sada osjećamo. Počivao u miru, Ethan - zauvijek ćeš biti Silkman."

Oglasili su se i iz Wolverhamptona, kluba u kojem je McLeod proveo velik dio svoje mladosti. "Slomljenog smo srca zbog tragične smrti Ethana McLeoda u dobi od 21 godine. Šaljemo naše misli i ljubav Ethanovoj obitelji, prijateljima i svima u Macclesfieldu", poručili su iz Wolvesa, dodavši kako će pružiti svu potrebnu podršku njegovoj obitelji, uključujući i mlađem bratu Conoru koji je član njihove U-21 momčadi.

Sućut je izrazio i njegov bivši klub Stourbridge: "Shrvani smo saznanjem o sinoćnjoj smrti bivšeg napadača Glassboysa Ethana McLeoda. Naše misli su s Ethanovom obitelji, prijateljima, svima u Macclesfieldu i svima koji su ga poznavali. Počivao u miru, Ethan."

Počast na stadionima

Wolvesi su potvrdili kako će se uoči njihove subotnje premierligaške utakmice protiv Brentforda na stadionu Molineux održati minuta šutnje u spomen na McLeoda. U međuvremenu, još nije poznato hoće li Macclesfield odigrati svoj subotnji susret protiv Alfreton Towna.