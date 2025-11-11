Close Menu

Mladi iz SKAC-a Split hodočaste u Vukovar povodom Dana sjećanja

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da podrže inicijativu i pridruže se molitvi za sve žrtve Domovinskog rata

Studentski katolički centar SKAC Split organizira hodočašće u Vukovar povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Hodočašće je prilika da mladi vjernici iz Splita i okolice zajedničkom molitvom, prisutnošću i zahvalnošću odaju počast svima koji su izgubili život braneći domovinu.

Iz SKAC-a poručuju kako žele potaknuti mlade da kroz zajedništvo, molitvu i put sjećanja prepoznaju vrijednost žrtve i važnost očuvanja mira.

