Mladi hrvatski talent o životu u Real Madridu: "U 22.30 moram predati mobitel klubu. Ne smijemo se hvaliti..."

Sin bivšeg hrvatskoga košarkaša Nikole Garme ispričao je detaljno u intervjuu za Večernji list kako mu izgleda jedan dan u Realovom kampu.

"Budimo se oko 7:30, a škola nam je od 9 do 14 sati. Ako pak prije škole imamo jutarnji trening, a to zna biti dva do tri puta tjedno, onda se budimo u šest, treniramo od sedam do osam nakon čega se tuširamo, doručkujemo i pravac škola u koju idemo u školskim uniformama odnosno u odijelima s kravatom", rekao je 15-godišnji Toni i nastavio:

"Nakon ručka, za one kojima je to potrebno, slijede dodatne konzultacije s nastavnicima koji dođu do kampusa i to traje od 15 do 16:30. Trening je od 17 do 21 sat. Prvi sat radimo individualno, od 18 do 19:30 jest rad u teretani, a od 19:30 do 21 je trening na košarkaškom terenu. Nakon treninga je večera i ako nas nešto boli ili zateže pogleda nas fizioterapeut pa se, po potrebi, primjeni masaža. U sobu se vratim oko 22 sata a već u 22.30 moram predati telefon. Kazali su nam da su uveli to pravilo da bismo ranije išli spavati. A za buđenje smo dobili vekerice"

Toni ide u privatnu školu koju, kaže, plaća klub. Nastava mu je prvi tri godine na engleskom jeziku, a zadnje dvije juniorske godine na španjolskom. Realovim kadetima dozvoljen je Instagram, ali imaju stroga pravila vezana za objave.

'Iz odgojnih razloga nama je dozvoljeno jedino pohvaliti se s pobjedom naše momčadi, a nikako s našom osobnom statistikom. Ja i kada zabijem 40 koševa ne ističem to nego, primjerice, stavim neke dvije svoje asistencije. U klubu nas ne žele učiniti samo dobrim igračima već i dobrim ljudima, onima koji poštuju suigrače, momčad, ali i suparnike', rekao je Garma.