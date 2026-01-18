Mladi Hrvat poginuo u Austriji

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak poslijepodne kod Altenmarkta u Austriji poginuo je 34-godišnji hrvatski državljanin, dok je više osoba ozlijeđeno. Nesreća se dogodila 16. siječnja oko 17:40 sati na cesti L715, piše Polizei.gv.at.

Prema prvim informacijama, 34-godišnjak s prebivalištem u Gornjoj Austriji vozio je iz smjera Altenmarkta prema Oberlaussi. Prilikom pokušaja pretjecanja, prešao je na suprotni kolnički trak gdje se sudario s vozilima iz suprotnog smjera. Najprije je bočno udario u osobni automobil kojim je upravljala 63-godišnjakinja, a potom se frontalno sudario s drugim vozilom kojim je upravljao 44-godišnji hrvatski državljanin. U pogođenim vozilima nalazili su se i drugi putnici.

Tri su osobe u nesreći zadobile lakše tjelesne ozljede te ih je austrijski Crveni križ prevezao u bolnicu LKH-Rottenmann - Bad Aussee. Vozač koji je izazvao nesreću, 34-godišnji Hrvat, zadobio je teške ozljede i reanimiran je na mjestu događaja. Pretpostavlja se da u trenutku sudara nije bio vezan sigurnosnim pojasom. Nakon pružene hitne medicinske pomoći, prevezen je u bolnicu UKH Linz, gdje je kasnije podlegao ozljedama.

Na terenu su bili pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Altenmarkt i St. Gallen, policija, austrijski Crveni križ te tim hitne medicinske pomoći. Cesta L715 bila je zatvorena za promet u oba smjera. Istraga o točnim okolnostima nesreće je u tijeku.