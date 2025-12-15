Mladena Grdovića policija je uhitila s 3,6 promila alkohola u krvi za volanom, evo što kaže o tome

Mladen Grdović, legenda hrvatske zabavne glazbe, nedavno je gostovao u emisiji "Show na kvadrat", a gdje je govorio o mnogim zanimljivostima iz privatnog života. Ono što svakako nije moglo proći "ispod radara" jest upravo njegova prošlogodišnja vožnja za Dan zaljubljenih, odnosno 14. veljače. Tada ga je policija uhitila u alkoholiziranom stanju, a alkotestom je napuhao čak 3,6 promila alkohola u krvi. Mediji su tada prenosili kako je njegov slučaj završio na oglasnoj ploči zadarskog Općinskog suda, a zbog ovog slučaja trajno mu je oduzeta vozačka dozvola.

"Ne žalim zbog toga. Tu su postojale izdajice, oni ljubomorni, jer sam uvijek vozio dobar auto. Onaj koga si častio, taj te prvi izdao", kazao je Grdović u emisiji. "Inače, nikada ni jedan automobil nisam oštetio. Od tri milijuna kilometara imam samo četiri sudara. Meni su, iskreno, opasniji ovi električni romobili", dodao je Mladen te odgovorio na pitanje jesu li mu policajci opraštali kazne tijekom života, s obzirom na to da je jedan od najpopularnijih dalmatinskih glazbenika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Nisu mi ništa opraštali, više sam platio kazni nego što imam nastupa", priznao je.

Podsjetimo, glazbenik je gostovao u emisiji zbog iznimnog jubileja – 45 godina karijere. Tom prilikom podijelio je s publikom detalje iz svog privatnog života, ali i brojne zanimljivosti koje dosad nisu bile poznate široj javnosti. Emisija je bila prilika da se prisjeti svojih najvažnijih trenutaka, kako onih profesionalnih tako i osobnih. Povod za intervju u emisiji bio je nadolazeći doček Nove godine u Sisku, kojem se Mladen izuzetno veseli. Svi koji ga poznaju svjesni su njegove strasti prema glazbi i nepresušnom entuzijazmu prema živim nastupima, a Grdović je najavio da će to biti fešta za pamćenje, puna emocija i zagarantirane zabave. Osim toga, 8. veljače slavi 45 godina karijere velikim koncertima u prestižnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, na kojima će, kako sam kaže, osjetiti posebnu povezanost s publikom, koja mu je kroz godine bila vjetar u leđa. Ta prilika za proslavu velikog jubileja za njega je više od običnog nastupa – to je, kako ističe, prilika za ponovno okupljanje, za slavlje zajedničkog puta koji je podijelio s obožavateljima i prijateljima, piše Večernji list.