Mlada žena fizički napala vozača autobusa, udarila ga u glavu

Na autobusnom kolodvoru u Slavonskom Brodu u petak navečer intervenirala je policija zbog narušavanja javnog reda i mira. Incident se dogodio oko 20:15 sati, kada je 25-godišnja žena verbalno i fizički napala 58-godišnjeg vozača autobusa, javlja brodsko-posavska policija.

Policija je utvrdila da je sukobu prethodila svađa oko sjedećih mjesta u autobusu. Prema navodima, 25-godišnjakinja je prvo vikala i galamila na vozača, a potom ga je i fizički napala udarivši ga u glavu.

Napadnuti vozač nije imao vidljivih ozljeda te je odbio ponuđenu liječničku pomoć. Policijski službenici su 25-godišnjakinji uručili prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.