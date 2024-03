Mlada violončelistica kaštelanskih korijena pobjednica je najprestižnijeg natjecanja ozbiljne glazbe

O Hani Rabadan danas priča hrvatska scena ozbiljne glazbe. Doslovno je zasjala na pozornici Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, s nevjerojatnom lakoćom odsvirala je težak program na 12. natjecanju glazbenih umjetnika "Papandopulo". I pobijedila!

Bila je najmlađa natjecateljica ove prestižne manifestacije na kojoj su sredinom veljače snage odmjeravali violinisti, violisti i violončelisti do 30 godina starosti, a kad je violončelo u pitanju, ona je bez sumnje pravi virtuoz.

Bez problema je savladala tri iznimno zahtjevne etape do finala u kratkom vremenskom roku, no iza toga stoje vrlo teške pripreme, intenzivno vježbanje i neprestane probe, kako bi dvosatni obvezni program izvela bez greške. Uz sve to šesnaestogodišnja Hana trebala je uskladiti školske obveze u trećem razredu X. zagrebačke gimnazije "Ivan Supek". Završava i dva smjera u Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog – teoriju glazbe i violončelo u klasi profesora Dalibora Crnogorca koji joj je bezuvjetna podrška u svakom trenutku.

Odlična učenica, no vrlo samozatajna i staložena, Hana ima dalmatinske korijene, porijeklom je iz Kaštela, no odrasta u Zagrebu u obitelji umjetnika. Mama Tea također je violončelistica, tata Marin trombonist i kompozitor, a brat Matija pohađa pjevanje, svira trubu i gitaru.

"Konkurencija je bila jaka, bila mi je čast sudjelovati i natjecati se s kolegama koje iznimno poštujem i pratim njihov rad. Pobjedu nisam očekivala i jako me razveselila, potvrda je mog dosadašnjeg rada, ali i dodatni vjetar u leđa te poticaj da budem još bolja i uspješnija", poručuje Hana i dodaje kako jedva čeka posjetiti baku i djeda u Kaštel Lukšiću i s njima proslaviti pobjedu.

Glazba je njezin život, uživa u sviranju, a od violončela se ne odvaja od sedme godine života. I dok ljetuje u Kaštel Lukšiću kod bake i djeda vježba najmanje dva sata dnevno.

Osvojila je brojna državna i međunarodna natjecanja, pohađala je i seminare renomiranih profesora Davida Grigoriana, Kajane Pačko, Branimira Pustičkog, Pavla Zajceva i Gustava Tavaresa. Usavršavala se s Istvanom Vargom, Krešimirom Lazarom, i Monikom Leskovar, a prošlog ljeta odabrana je za sudjelovanje na seminaru Youth Classics u Švicarskoj, u klasi profesora Thomasa Grossenbachera.

Obožava Bacha, Ligetija, Piattija, Šostakoviča, Papandopula, Haydna i Elgara, upravo je njihova djela svirala na natjecanju uz pratnju umjetničkog suradnika profesora Krešimira Popovića. Kao pobjednica osim novčane nagrade dobila je i solo koncert uz pratnju Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije i solistički koncert u Ciklusu Mladi glazbenici u Matici Hrvatskoj.