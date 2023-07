MLADA ŠVEĐANKA O KRCATIM BAČVICAMA "Prvi put sam u Splitu. Jedna stvar me posebno iznenadila..."

Dugo je oklijevala zbog promjenjivog i svježeg početka ljeta, no sezona kupanja je u punom zamahu. Jučer su površinske temperature mora prvi put ove godine u Splitu dosegnule vrlo toplih 26°C.

Popodnevna tramontana malo je rashladila površinski sloj pa je danas more u Splitu 24°C, a u Šibeniku nešto svježija 22°C.

Kraj tjedna u kombinaciji s vrhuncem turističke sezone i Ultra festivalom očekivano je donio navalu na splitske plaže, a kako to obično biva, osobito izražena gužva je na središnjoj gradskoj plaži, onoj na Bačvicama.

Očekivano, dominiraju mlađi posjetitelji od kojih su mnogi upravo danas prvi put u Splitu. Među njima je i Malin koja je u Split došla iz Stockholma.

- Imam puno prijatelja Hrvata u Švedskoj i znam da Dalmacija ima najljepše more. Prije večerašnje zabave na Ultri željela sam se okupati i nisam mogla ni sanjati da jedan grad ima tako čiste i lijepe plaže. Mi iz Švedske nismo navikli na ovakve vrućina, no zato je more savršeno za rashladiti se - govori nam Šveđanka.

Sunčanje, plivanje, mali balun, picigin, samo su neke od aktivnosti koje smo zabilježili danas sredinom dana na Bačama. Uvjerite se sami...

