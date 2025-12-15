Mlada nada Hajduka potpisala novi ugovor

Hajduk je nastavio planirati budućnost potpisivanjem novog ugovora s Rokom Gabrićem, kapetanom juniorske momčadi i jednim od najvećih talenata klupske akademije. Talentirani osamnaestogodišnjak, koji je na Poljud stigao u ljeto 2024. iz Adriatica, obvezao se na vjernost Bijelima do ljeta 2027. godine, piše Index.

Iako je jedna od glavnih poluga juniorske momčadi, Gabrić ostaje čvrsto na zemlji. U razgovoru za Hajduk.hr krajem listopada, osvrnuo se na svoje igre i istaknuo velik prostor za napredak.

"Sigurno mogu bolje, i u taktičkom i tehničkom smislu, kroz trening se sve može poboljšati. Vrijedi za mene osobno, kao i za cijelu momčad. A sav fokus treba uvijek biti isti: pobijediti u sljedećem susretu. Uspjesi nad Mladosti i Slavenom su nam pokazali put kako trebamo raditi i igrati. Kad smo na svojoj pravoj razini, onda možemo sve", rekao je Gabrić.