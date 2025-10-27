Mještani Vranjica strahuju zbog stare tvornice. Upalili su svijeće za 400 preminulih od azbesta

Vranjic, malo mjesto kod Splita, protekli vikend upalilo je svijeće za 400 preminulih od azbesta u svom mjestu.

Njihov cilj je da nadležni ne ignoriraju problem i ugašenu tvornicu, u kojoj još postoje tone azbestnog materijala. Od stradanja, kažu, žele zaštititi svoje mlade i djecu.

Duško Grgić poslije srednje škole je, kaže, godinu dana radio u tvornici Salonit. "Što da vam kažem, meni su dva strica umrla zbog azbestoze, teta jedna, druga. Moj otac je radio 41 godinu, mama 39, znači, svi smo mi obavijeni tim. Meni je 50 godina i imam azbestozu, nažalost. Manji oblik..." prepričava Novoj TV.

Mještani Vranjica ističu kako je njihovo mjesto još uvijek posve opterećeno česticama azbesta. Tvrde kako je izvor u tvornici Salonit. Iako je ona zatvorena i sada se njezini prostori iznajmljuju drugim tvrtkama, ističu da su krovovi tvornice posve popločani valovitim azbestnim pločama. Pitaju Ministarstvo zaštite okoliša do kada ovako.

Dovoljno je jedno vlakno azbesta koje udahnete da dobijete azbestozu i slične bolesti, nalik raku pluća. Mještani ogorčeno kažu kako je država desetke milijuna kuna platila sanaciju.

"Prolazio sam unazad dva mjeseca kroz te hale. To je nevjerojatno na što to liči. Znači, azbest je razbacan po kutovima. Kad sunce uđe u te hale, to su same čestice, otrov. Sramota, sramota", poručuje Duško Grgić.

Tvornica je odavno privatizirana. Vlasnik Jozo Ćurković odavno je pobjegao u BiH pred prijetnjom zatvora zbog sumnji u malverzacije. Ali, obitelj uspješno vodi biznis iznajmljivanja prostora u tvornici.

"Što se tiče tvornice, Grad nema ingerenciju. Postupak privatizacije je završen", govori Davor Mikas, dogradonačelnik Solina.

Dogradonačelnik Solina, kojem pripada Vranjic, podržao je prosvjednike.

Vranjičan Ivica Grgić sjeća se, kaže, ljudi koji su radili i oboljeli. "To su bili moji mještani koji su umrli, malo tko ih spominje."

"Kad je bio brod u škveru, digao se cijeli Split. A gdje je Vranjic? Mi smo već više od 50 godina, 70 godina obavijeni", govori Duško Grgić.

Kad zapuše bura, azbestna vlakna lete i do Splita, a Ministarstvo zaštite okoliša poručuje da je zgradu i područje tvornice Salonit dužan sanirati sam vlasnik tvornice.