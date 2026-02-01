Mjesec dana borili su mu se za život, tinejdžer podlegao ozljedama

Tinejdžer, ozlijeđen u požaru koji je zahvatio bar u švicarskom skijalištu Crans-Montana tijekom proslave Nove godine, preminuo je u bolnici, čime je broj poginulih u požaru porastao na 41.

Javna tužiteljica kantona Wallis, Beatrice Pilloud, u nedjelju je u kratkoj izjavi izjavila: "Osamnaestogodišnji švicarski državljanin umro je u bolnici u Zürichu 31. siječnja. Broj poginulih u požaru u baru Le Constellation 1. siječnja 2026. sada se popeo na 41."

Pilloud je rekla da njezin ured, koji istražuje tragediju, u ovoj fazi neće objaviti daljnje informacije, objavio je The Guardian.

Poginule osobe u katastrofi bile su u dobi od 14 do 39 godina, a većina su bili tinejdžeri. Samo četiri osobe bile su starije od 24 godine. Ozlijeđeno je još 115 osoba, od kojih se većina još uvijek nalazi u raznim bolnicama.

Među poginulima je 23 švicarska državljana, uključujući jednog s dvojnim francusko-švicarskim državljanstvom, i 18 stranaca. Bilo je osam francuskih državljana, uključujući djevojčicu s francusko-britansko-izraelskim porijeklom; šest talijanskih tinejdžera, uključujući osobu s dvojnim talijansko-emiratskim državljanstvom; te jedan belgijski, jedan portugalski, jedan rumunjski i jedan turski državljanin.

Prskalice mogući uzrok požara

Javni tužitelji vjeruju da je požar izbio kada su gosti podigli boce šampanjca s prskalicama pričvršćenim preblizu pjene za zvučnu izolaciju na stropu podruma bara.

Nakon požara, teško ranjeni pacijenti prevezeni su helikopterom u razne bolnice i specijalizirane jedinice za opekline diljem Švicarske i u četiri druge europske zemlje.

Švicarski savezni ured za civilnu zaštitu u petak je izjavio da se do ponedjeljka 44 pacijenta liječi u inozemstvu - 18 u Francuskoj, 12 u Italiji, osam u Njemačkoj i šest u Belgiji.

Ministarstvo zdravstva Wallisa priopćilo je da se u ponedjeljak u švicarskim bolnicama još uvijek nalazi 37 pacijenata, prenosi Net.hr.