Mislite da se hranite zdravo? Svakodnevna konzumacija ovih namirnica tiho uništava vaše bubrege

Jeste li se ikada zapitali kako svakodnevna prehrana utječe na zdravlje vaših bubrega? Vaši bubrezi rade bez prestanka kako bi filtrirali otpad iz tijela i održavali ravnotežu tekućina, ali često ih ne primjećujemo sve dok nešto ne krene po zlu.

Mnoge namirnice koje smatramo zdravima mogu neprimjetno opteretiti bubrege i povećati rizik od bubrežnih kamenaca i oštećenja.

Zeleno lisnato povrće poput špinata i blitve sadrži visoku razinu oksalne kiseline i kalija, što može potaknuti stvaranje kamenaca. Kuhanje može smanjiti količinu oksalata, ali razina kalija ostaje visoka. Pametnija alternativa su kelj ili kupus, koji daju sličnu hranjivu vrijednost bez visokog rizika.

Konzervirana i gotova jela često sadrže veliku količinu soli. Jedna šalica pileće juhe može imati i do 900 mg natrija, što prisiljava bubrege da rade prekovremeno i povećava krvni tlak. Bolja opcija je pripremiti domaću juhu ili birati proizvode sa smanjenim sadržajem soli, piše Klix.ba.

Gazirana pića i meso

Gazirana pića, posebno tamne boje, sadrže umjetni fosfor koji se lako apsorbira u tijelu i može oštetiti krvne žile. Zamjena gaziranih pića mineralnom vodom uz malo voćnog soka može olakšati rad bubrega.

Prerađeno meso, poput pilećih sendviča i delikatesnih proizvoda, često sadrži nitrate i veliku količinu soli, što stvara dodatni stres za bubrege. Umjesto toga, svježe pečena piletina pripremljena kod kuće zdravija je opcija.

Smrznuta gotova jela sadrže veliku količinu soli koja otežava ravnotežu tekućina i može povećati krvni tlak. Provjeravanje etikete i odabir proizvoda s nižim sadržajem natrija pomaže u očuvanju zdravlja bubrega.

Voće i povrće bogato kalijem, poput banana, avokada i naranči, može biti problematično za osobe sa slabijom funkcijom bubrega, jer višak kalija u krvi može izazvati ozbiljne srčane probleme. Umjesto toga, sigurniji izbor su jabuke, bobičasto voće ili grožđe.

Kiseli krastavci i drugi fermentirani proizvodi sadrže veliku količinu soli koja podiže krvni tlak i opterećuje bubrege.

Žitarice i rajčica

Cjelovite žitarice i smeđa riža bogate su mineralima poput fosfora i kalija, što može biti problem za slabije bubrege. Bijeli kruh, bulgur ili heljda sigurnije su alternative koje osiguravaju energiju bez preopterećenja mineralima.

Rajčica i proizvodi od rajčice, poput umaka, koncentriraju kalij i mogu povećati opterećenje bubrega. Umjesto toga, umak od crvene paprike i češnjaka može biti zdravija opcija za jela poput tjestenine.

Alkohol dehidrira tijelo i otežava bubrezima filtriranje krvi, a osobe koje konzumiraju veće količine alkohola imaju veći rizik od oštećenja bubrega. Pijenje vode između alkoholnih pića pomaže ublažiti ovaj stres, prenosi N1.