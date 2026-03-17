Mislio da je umor, a bio je tumor: Muškarcu (35) dijagnosticirana teška bolest nakon napadaja, evo simptoma

Britanac Craig Alexander godinama je ignorirao simptome tumora na mozgu, uvjeren da su posljedica stresa i iscrpljenosti. Glavobolje, vrtoglavicu, drhtavicu i probleme s vidom pripisivao je napornom radu, no ispostavilo se da je riječ o ozbiljnoj bolesti koja mu je u potpunosti promijenila život.

Dijagnozu je dobio s 35 godina, nakon što je doživio napadaj u automobilu dok je bio s kolegom, zbog čega je hitno prevezen u bolnicu. Pretrage su otkrile veliki tumor dimenzija 75 puta 35 milimetara, smješten duboko u središtu mozga.

“Znakove upozorenja pripisivao sam umoru”

Alexander danas priznaje da su simptomi bili prisutni godinama, ali ih nije shvaćao ozbiljno.

“Kad pogledam unatrag, znakovi su bili tu, ali sve sam pripisivao umoru, dehidraciji i predugom radnom vremenu. Ništa vas ne može pripremiti na vijest da imate tumor na mozgu. U jednom trenutku normalno sam radio i živio, a već u sljedećem suočio sam se s operacijom i mogućnošću da izgubim neovisnost”, ispričao je.

Teška operacija i oporavak

Nakon dijagnoze podvrgnut je operaciji, a potom i radioterapiji te kemoterapiji. Zbog zahtjevne lokacije tumora, nakon zahvata neko vrijeme nije mogao hodati ni govoriti.

Danas, u 38. godini, njegovo se stanje djelomično stabiliziralo, no borba s bolešću i dalje traje. Liječnici su procijenili da bi daljnji kirurški zahvati nosili prevelik rizik.

“Živim s tumorom. Fokusiran sam na svoje zdravlje i oporavak energije”, kaže Alexander, koji se i dalje suočava s određenim ograničenjima u svakodnevnom životu.

Njegova priča još je jedno upozorenje koliko je važno na vrijeme prepoznati i ozbiljno shvatiti simptome koje tijelo šalje.