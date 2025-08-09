Mislila je da joj trbuh raste zbog prehrane, istina je bila sasvim drugačija: "Nikada nismo pomislili..."

Tajlanđanka Ratchanaporn (31) godinama je živjela s ogromnom cistom na jajniku koja je rasla u njoj, a da ona toga nije bila svjesna. Ona i njezina obitelj pretpostavljali su da je jednostavno pretila zbog svojih prehrambenih navika, sve dok nije počela imati poteškoće s disanjem. Nakon što ju je majka odvela u bolnicu Satun na jugu Tajlanda, liječnici su brzo otkrili golemu cistu širine 30 cm koja je pritiskala njezine unutarnje organe.

- Poćela je osjećati stezanje, poteškoće s disanjem i izbuljene oči. Trbuh joj je izgledao kao da je trudna s blizancima. Imala je natečen trbuh toliko dugo, ali mislili smo da je to zato što previše jede. Nikada nismo pomislili da je riječ o nečemu ovako ozbiljnom - rekla je njena majka, piše Večernji list.

Liječnicima je trebalo šest sati da uklone ogroman tumor zbog njegove veličine i složenosti operacije. Operacija, izvedena 31. srpnja, čini se uspješnom. Uklonjena je masa od 17 kilograma, zajedno s drugim uzorcima tkiva za daljnja testiranja. Prije operacije, Ratchanaporn je navodno težila 86 kg. Nakon uklanjanja ciste, njezina težina smanjila se na 75 kg, a ona je izjavila da se osjeća znatno lakše i ugodnije. Iako je Ratchanapornina cista bila velika, bila je znatno manja od ciste uklonjene 24-godišnjoj ženi iz Meksika, koja je težila 31,75 kg.

Nepoznata žena primijetila je da dobiva na težini unatoč dijeti. Skeniranjem je kasnije otkriveno da pati od ciste na jajniku koja je agresivno rasla tijekom 11 mjeseci. Do trenutka operacije, cista je dosegla težinu od 31,75 kg i ugrožavala je zatajenje srca jer je pritiskala unutarnje organe, uzrokujući probleme s hodanjem, disanjem i prehranom.

Dr. Erik Hanson Viana iz Opće bolnice u Meksiku izveo je pionirsku operaciju uklanjanja ciste, za koju se vjeruje da je najveća ikad uklonjena u cijelosti. Dr. Hanson iz Mexico Cityja rekao je: "Ovo je najveća cista na kojoj sam operirao, bila je toliko velika da je zauzimala 95% pacijentova trbuha. Izuzetno je rijetko operirati cistu ove veličine, bila je promjera pola metra, a opseg joj je bio 157 cm. Prema svim istraživanjima koja sam pronašao, ovo je najveća cista na jajniku ikad uklonjena u cijelosti bez prethodnog pražnjenja ili prosipanja." Šest mjeseci nakon operacije, pacijentica je ponovno postala pokretljiva i vratila se normalnom životu.