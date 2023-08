MIŠKOVIĆ: "Nismo mogli ni sanjati da će se ovo dogoditi. Nećemo krepat ni molat"

Radomir Đalović i Darko Raić-Sudar vodit će Rijeku u četvrtak protiv francuskog Lillea u play-offu Konferencijske lige, potvrdio je u razgovoru za Radio Rijeku prvi čovjek kluba Damir Mišković. U istom razgovoru osvrnuo se na neočekivani odlazak Sergeja Jakirovića s Rijekine na Dinamovu klupu.

"Ne možemo sve predvidjeti, tako je kako je. Niti Rijeka ovisi o jednom čovjeku. Izjavio sam jučer što sam mislio, nekorektnost s njihove strane. O tome ne želim više pričati", rekao je Mišković pa otkrio tko će na klupu protiv Lillea.

"Nismo bili spremni za novog trenera, o tome nismo razmišljali. Radimo na tome, gledamo i vidjet ćemo kamo ćemo doći. U međuvremenu naša legenda Radomir Đalović i Darko Raić-Sudar vodit će klub u Francuskoj. Đalović je smatrao da mu je Rijeka previše dala, nije gledao na novce i na tome mu čestitam. Napravio je potez koji svaki navijač mora poštivati zauvijek", prokomentirao je i ostanak Đalovića.

Neočekivani odlazak

"Nismo mogli ni sanjati da će se ovo dogoditi. Od one male turbulencije u Sloveniji dogovoreno je da ostajemo zajedno. Nisam uopće razmišljao o drugim stvarima. Ne mogu utjecati na ono što se događa u Dinamu, a ovo nismo mogli misliti da je moguće", nastavio je i dodao:

"Atmosfera u gradu je fantastična, napravio je to trener, ali ne samo on. Nego i igrači. Prvi put u povijesti Rijeke imamo preko deset i pol tisuća članova, pet tisuća pretplata, a to ne radi jedan čovjek - to je cjelokupna Rijeka koja stoji iza Rijeke. Na nama je da prebrodimo krize, a na dečkima da se nastave boriti."

Tko ne želi biti u Rijeci, može i otići

"Ne treba u Rijeci biti nitko tko to ne želi. Da pojednostavim, svaki trener ima ugovor i otkazni rok koji mora odraditi ili ga platiti. Nije stvar u novcu, nevažno je hoćemo li dobiti 100, 200, 300 ili 500, stvar je u principu. Sve ok, svatko ide na bolju plaću, ali način na koji je to napravljeno... Dva dana prije utakmice, to me razljutilo", dodao je, prenosi Index.

Na komentar voditelja da je Dinamo obogatio blagajnu Rijeke otkupom Jakirovića, Mišković je odgovorio:

"Što se mene tiče, mogu ih i zadržati. Nećemo krepat ni molat."

Podsjetimo, Jakirović je jučer preuzeo ulogu Dinamovog trenera, nakon što je hrvatski prvak sporazumno raskinuo ugovor s Igorom Bišćanom.

"Iznenađen sam, pomalo šokiran, jer sam se u 14 sati kupao u moru, a u 15 sati je sve bilo gotovo. Dogodilo se filmskom brzinom. Nogomet je danas takav. Jednostavno, ponuda i potražnja. Ovo je prilika koja se ne događa često. Svojim radom i rezultatima zaslužio sam ovu priliku. Nadam se da ću nastaviti raditi kao i dosad i da ćemo igrati napadački, otvoren nogomet kako bismo uveselili navijače Dinama", istaknuo je po dolasku u klub.