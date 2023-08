MIŠKOVIĆ BIJESAN: ‘Ne mogu doći k sebi, ovo što su učinili Dinamo i Jakirović sportska je sramota‘

Rijeka je u predvečerje play-offa Konferencijske lige i spektakla s Lilleom u trenu ostala bez trenera i praktički kompletnog stručnog stožera. Naravno da je vlasnik i predsjednik Damir Mišković - bijesan!

- Ne mogu još doći k sebi! Ovo što su napravili i Dinamo i trener Jakirović sportska je sramota. Tako se ne ponašaju ljudi iz sporta, ljudi koji drže do klubova - žestoko je krenuo Mišković za Sportske novosti.

Kada ste doznali da vas trener napušta?

- U 15.15 sati, nakon što su već svi portali objavili da je Jakirović novi trener Dinama. Tada me je on nazvao, a Dinamo me uopće nije nazvao. Znate, Jakirović ima važeći ugovor s Rijekom, još ga nismo raskinuli. Naravno da postoji klauzula po kojoj Jakirović može raskinuti ugovor, to uopće nije sporno, ali način na koji je sve to napravljeno ostavlja me u nevjerici. Mi u četvrtak igramo utakmicu koja nam može donijeti milijune eura, koja je spektakularna za naš klub, za ovaj rad, za sve naše navijače, rekao bih i za kompletnu Hrvatsku. A mi praktički dan prije utakmice ostanemo bez trenera, bez stručnog stožera. Nemojte me ni pitati tko će voditi utakmicu, jer u ovom trenutku nemam pojma.

S Dinamom ste godinama imali odličnu suradnju, što se dogodilo?

- To njih pitajte. Jasno mi je da im treba trener, jer su Bišćana smijenili, ali postoji ljudski način da se javiš i da porazgovaramo, a ne ovako. Jasno mi je da je ovo i velika prilika za Jakirovića, ali kako može otići na takav način iz kluba koji mu je toliko toga dao? Ne mogu vam reći koliko sam jadan zbog svega ovoga. Tužno... Neće Rijeka zbog ovoga propasti. Napokon, tko ne želi biti u klubu neka ide, na Rujevici trebaju raditi ljudi koji cijene i poštuju Rijeku.