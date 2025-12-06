MIŠE O DERBIJU "Ne briljiraju ni jedni ni drugi, Livaja mora igrati od prve"

U zadnja četiri ogleda na Maksimiru Hajduk je upisao dva remija i dvije pobjede. Bišćan nije uspio svladati Leku, Jakirović Karoglana i Gattusa, kojeg nije uspio svladati ni kolega iz reprezentacije Cannavaro.

"Sigurno je jedino da utakmica ne dolazi ni jednima ni drugima u dobrom trenutku i da ni jedni ni drugi nemaju puno razloga za optimizam. A što će biti nakon utakmice, to ćemo tek vidjeti" kaže za 24sata Ante Miše, koji je u karijeri odigrao i vodio mnoge derbije dva najveća hrvatska kluba. Često i iz njih izlazio i kao pobjednik...

Uobičajeno je kazati da su u derbiju sva tri znaka moguća, bez obzira gdje se igra i kakvo je stanje na prvenstvenoj ljestvici. Dijelite li to mišljenje?

- Istina je to, i povijest nas je tome naučila, a vjerujem da će tako biti i u subotu. Ako pogledamo stanje na prvenstvenoj ljestvici, tu su negdje, ako pogledamo igre, i jedni i drugi osciliraju, ako pogledamo zadnje dvije utakmice, Dinamo je poražen od Lillea a protiv Gorice se čupao, nije to bilo ni izbliza onome čemu su se nadali, Hajduk je s druge strane prikazao sramotnu partiju na Rujevici, protiv Varaždina su se mučili u prvom i odigrali nešto bolje u drugom poluvremenu, ali ništa posebno.

- Ne briljiraju ni jedni ni drugi, a moj dojam je da i jednima i drugima nedostaje napadački učinak. Ne znam što Kovačević planira s Beljom i Kulenovićem, ali da sam na Garcijinom mjestu ja bih stavio Livaju od prve minute, jer osim njega Hajduk nema igrača koji može napraviti višak u suparničkoj polovini terena. Hajduk bez Livaje i Hajduk s Livajom je po meni ogromna razlika, kako u kvaliteti, tako i u snazi momčadi, i ja se ne bih puno mislio.

Statistika je na Hajdukovoj strani, u zadnja četiri ogleda na Maksimiru Hajduk je upisao dva remija i dvije pobjede. Bišćan nije uspio svladati Leku, Jakirović Karoglana i Gattusa, a aktualnog talijanskog izbornika nije uspio svladati ni njegov suigrač iz reprezentacije Cannavaro. Što očekujete od ogleda Kovačević – Garcia?

- Neizvjesnu bitku od prve minute... Čitam što se sve piše, jedan dan je Kovačević pod upitnikom, drugi dan Garcia... Ne vjerujem da u tome ima puno istine, koliko znam Boban je dao povjerenje Kovačeviću i meni je to drago, treneru treba povjerenje i vrijeme da bi posložio i uigrao momčad po svom. Što se tiče Garcije, na početku je bio malo tvrdoglav, inzistirao je na gradnji napada iz zadnje linije, što je legitimno jer on zna što želi, ali u dvije utakmice u kojima su pobijedili, protiv Istre i Gorice, pobijedili su na način da su preskakali igru... Ok, kad može, može, ali kad te suparnik stisne visoko u presingu najlakše i najsigurnije rješenje su duge lopte, pogotovo u derbiju kad će imati Rebića i Livaju koji mogu prihvatiti i zadržati loptu dok se ostatak momčadi ne priključi, rekao je za 24sata.

Da ste na mjestu Garcije kako biste vi krenuli u Maksimiru?

- Nisam na njegovom mjestu i nemam sve informacije o momčadi, ali prema ovome što imam rekao bih da je veliki hendikep to što nema Pukštasa koji je po meni Hajdukov igrač polusezone. Ne samo zbog tranzicije i ulaska iz drugog plana, nego i zbog toga što u sredinu terena donosi snagu i duel, što ostala trojica veznih igrača baš i nemaju. Sigur, Krovinović i Pajaziti su slični igrači i nitko od njih nema komponentu koju ima Pukštas. Jedini igrač koji ima duel igru i koji to može odraditi je Livaja. Ja bih Pukštasa zamijenio Livajom, postavio bih ga na desetku, Krovinovića i Pajazitija bih ostavio iza njega, Šegu ispred a Almenu i Rebića na krila.

Nije li to malo preofenzivno za gostovanje u Maksimiru?

- Po meni nije, neće ni Dinamo jurnuti naprijed, imaju i oni svojih problema. Ne zaboravimo da je Hajdukova obrana imala najmanje primljenih golova do debakla na Rujevici, i nadam se da su iz te utakmice nešto naučili. Ne bih puno mijenjao ni u obrani, možda bih prednost dao Karačiću koji je odmorniji i iskusniji, da on krene protiv Hoxhe. Ne zato što je mali Hodak loš, nipošto, odigrao je nekoliko jako dobrih utakmica, ali Karačić je iskusniji, a trebat će i netko svjež i odmoran s klupe...

