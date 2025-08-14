Miro Bulj: "Za Plenkovića su, izgleda, samo mrtvi HOS-ovci dobri HOS-ovci"

Miro Bulj se oglasio na Facebooku gdje je oštro opleo po Andreju Plenkoviću.

"ZA PLENKOVIĆA SU IZGLEDA SAMO MRTVI HOS-ovci DOBRI HOS-ovci! U središtu naših politika treba biti naš hrvatski čovik i radnik.

Mi političari bi trebali govoriti o neizdrživoj inflaciji, o malim mirovinama i nedostatnim plaćama naših ljudi u privatnom sektoru, naših blagajnica, zaštitara, ljudi koji rade u bankama.

Ali kad se udara na temelje, ne smije se šutjeti. Gledam Plenkovića koji nas je ostavio bez hrvatske kune, koji je ukinuo kvote za uvoz strane radne snage i koji je zaštitnik korupcije u Hrvatskoj kako najavljuje da će mijenjati zakone kako bi se Za dom spremni kažnjavao.

Kaže da je Za dom spremni prihvatljiv samo na komemoracijama i još kao da je nadređen Hrvatskom saboru poručuje Jandrokoviću da mora kažnjavati zastupnike ako koriste ZDS u Saboru. Odakle njemu pravo davati naloge predsjedniku Sabora?!

I kako oni u HDZ to misle da je ZDS prihvatljiv samo kad komemoriramo HOS-ovce? Jel poruka ta, da su za njih samo mrtvi HOS-ovci dobri HOS-ovci? Za dom spremni ili je dozvoljen ili nije dozvoljen, dosta nam je komunističke mladunčadi i njihovih kompleksa.

Pod tim pozdravom se branila Hrvatska i on je apsolutno prihvatljiv u svim prigodama i na svakom mjestu! Njima odajemo počast hrabrim braniteljima HOS-a koji su se suprostavili velikosrpskoj agresiji i koji su istinski protufašisti.

Hrvatsku ćemo graditi na temeljima Domovinskog rata i nema tog anemičnog dezertera koji će nam zabranjivati u Saboru ili na bilo kojem drugom mjestu koristiti pozdrav ZDS", napisao je Bulj.