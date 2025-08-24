Miro Bulj odgovorio Mesiću: "Krivokletniče, gdje su čekovi?"

Bivši predsjednik Stjepan Mesić izjavio je danas kako pozdrav "Za dom spremni" nema dvostruku konotaciju te da je riječ isključivo o ustaškom pozdravu.

Na tu je izjavu reagirao saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj, prozvavši Mesića zbog njegovih nastupa u inozemstvu.

„Krivokletniče Stipe Mesiću, kad si u Australiji punio džepove čekovima, NDH i ustaše ti nisu smetala“, poručio je Bulj putem društvenih mreža.

Dodao je i kako „čekovi nemaju dvostruku konotaciju“ te upitao: „Gdje su čekovi?“

Buljev odgovor izazvao je niz komentara u javnosti, a rasprava oko pozdrava "Za dom spremni" i dalje ostaje jedno od osjetljivih političkih i društvenih pitanja u Hrvatskoj.