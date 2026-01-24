Mirjana Rakić: "Govor kanadskog premijera u Davosu bio je povijesni"

Vanjskopolitička analitičarka i dugogodišnja urednica Mirjana Rakić pomno je pratila događaje na Svjetskom ekonomskom forumu (WEF) u Davosu, gdje ju je, kako kaže, zgrozio govor američkog predsjednika Donalda Trumpa, a oduševio nastup kanadskog premijera Marka Carneyja, rekla je N1.

Trumpov govor kao predizborna kampanja

"Apsolutno se moglo predvidjeti što će govoriti Trump. Došao je s "ja, ja, ja" retorikom i govorio ili činjenice koje se ne mogu provjeriti, kao što je navodni ekonomski rast u SAD-u, ili je govorio apsolutne gluposti i davao netočne tvrdnje", kazala je Rakić.

Posebno se osvrnula na Trumpovu izjavu usred Švicarske da bi Europljani bez američke pomoći u Drugom svjetskom ratu govorili njemački i japanski. "U Švicarskoj otprilike trećina stanovništva priča njemačkim jezikom", podsjetila je. Također je netočnom ocijenila tvrdnju o zaustavljanju osam ratova. "Pitanje Ukrajine, koje je najbitnije, nije riješio, a još uvijek se odbija uopće osvrnuti na Vladimira Putina. A tu je i Venezuela iz koje je uklonio Nicolasa Madura i ostavio sve njegove ljude, što znači da se ništa osim dogovora o nafti nije promijenilo", objasnila je Rakić.

Smatra da je Trump u Davos došao održati političku kampanju za izbore krajem godine, koje mora dobiti ako želi zadržati apsolutnu moć. "Otuda populizam i retorika koju u Europi i svijetu svi gledaju s čuđenjem i podsmijehom. Ali, u SAD-u to pali. Ukratko, on je trgovac i ponaša se tako, ako ne vidi u korist u nečemu, time se ne bavi. I zato svjetski političari moraju napokon shvatiti neke stvari", dodala je.

Oduševljenje kanadskim premijerom

U tom kontekstu, Rakić je istaknula govor kanadskog premijera, ne skrivajući oduševljenje. Opisala ga je kao veliko iznenađenje.

"Bio je to govor državnika koji ima stav, činjenice, karizmu i hrabrost. Bez "ja, ja, ja". Primjer je apsolutno svima, kako držati javne nastupe, kakve poruke slati i kako braniti interese svoje države i naroda. Istinski me impresionirao", rekla je.

Na pitanje s kojim bi ga državnikom iz povijesti usporedila, odgovorila je: "Ni s kim! Jedinstven je. Nudi perspektivu i svjestan je da će svima biti dobro, ako je svijetu dobro. Tim povijesnim govorom dao je kisik ostalim liderima i pokazao kako se treba ponašati s Trumpom - a to je otpor i "udaranje šakom o stol". Tek tada vas on posluša."

Hrvatska uz EU, Mađarska uz Trumpa

Rakić tvrdi da se hrvatska Vlada na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem postavila na primjeren i diplomatski način.

"Držimo korak s EU i postavljamo se u skladu s njom, što je logično. Reakcija je bila pristojna i politički ispravna. Jer, val kojem svjedočimo nije zahvatio samo Hrvatsku i ne tiče se samo Hrvatske, zato je potrebno europsko jedinstvo", kazala je. Iz tog obrasca, dodaje, iskače jedino Mađarska.

"Ona, odnosno Viktor Orban, se ponaša kao Trump. I to bi mogao platiti na izborima u travnju. Zamislite samo, on ima retoriku da ne želi izdvajati milijune eura za Ukrajinu "jer ne želi financirati tuđi rat", a nedvosmisleno uđe u Odbor za mir gdje će članarina navodno koštati milijardu dolara", istaknula je.

Svijet nakon Trumpa

Analitičarka je procijenila i kako bi svijet mogao izgledati u budućnosti, s obzirom da Trumpov mandat traje još tri godine. "Bit će tu još svega", kaže, dodajući kako Trump još nije odustao od Grenlanda. "Možda neko vrijeme neće biti tema, ali prije ili kasnije opet će postati. Sigurna sam da za njega to nije gotova priča i da ga želi prisvojiti. Time se vraćam na ono da on razmišlja kao trgovac, zato mu nije dovoljno što tamo SAD ima vojne baze i ugovore o korištenju minerala i ruda. Vjeruje da tek kad je nešto u tvom posjedu, to istinski braniš i zastupaš", istaknula je Rakić.

Smatra da će nakon promjene američkog vodstva trebati vremena da se krene dalje. "Više neće biti kako je bilo, sve svjetske institucije, organizacije i državnici morat će propitivati svoja djelovanja. Posebno EU, koja će morati promijeniti postavke, što vidimo da i čini. Svijet više neće biti kakav je bio, s tim je gotovo jer uvijek se može pojaviti netko kao Trump i uništiti što se gradilo. Zato je potrebnija neovisnost na svim razinama i alati koji omogućavaju udaljavanje od štetnih politika", objasnila je.

Na kraju je još jednom spomenula kanadskog premijera. "Carney je pokazao smjer kojim bi mogli i trebali ići svi oni kojima je istinska želja bolji svijet", zaključila je Mirjana Rakić.