Ministrica kulture i medija: Premijer i ja smo optuženi da lažemo. Napravljena ozbiljna profesionalna pogreška

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u Točki na tjedan N1 televizije razgovarala je o aferi na Geodetskom kulturu. Ministrica je objasnila zašto je dala posao Geodetskom fakultetu posao bez natječaja. Podsjeća da je 22. ožujka bio potres, a 24. je bio sastanak s Geodetskim fakultetom.

“Tu dogovaramo da će se angažirati Geodetski fakultet da bi izradili 3D snimanja. To nam je pomoglo utvrditi stvarne razmjere štete. Dobit ćemo dokumentaciju koja će ubrzati obnovu. Tad smo u covidu, lockdownu, nemamo nikakvih sredstava za angažirati nekoga i obraćamo se javnom fakultetu, javnoj ustanovi koja ima ekspertizu i lincencu za rad na kulturnim dobrima. Proveli smo ex post kontrolu postupka i to je bilo u skladu s praivlima kako se ponašate u žurnim situacijama. Da sam to dala nekom privatnom, to bi bio problem”, kazala je Obuljen Koržinek.

Navodi da ona nije bila na tom sastanku, ali da stoji iza svojih suradnika koji su sudjelovali. Dodaje da je dekana tek kasnije upoznala. “Ja čak nemam ni njegov broj telefona.”

“Mi u tom trenutku ugovaramo suradnju, ne znam hoće li snimiti 500 ili 5000 zgrada, koliko ćemo toga morati snimiti…”, navela je.

“Nije dobro da se misli da je to preplaćeni posao”

Ministrica navodi da su za tih 19 milijuna dobili 17 terabajta podataka. “Kasnije kad smo radili usporedbu cijena, cijene su tu negdje. Mi to radimo cijelo vrijeme jer nam stalno dolazi dokumentacija za obnovu kulturne baštine.”

Ističe da to nije bio trenutak kad se traže druge ponude nego da se tada angažirala javna ustanova. “Istu smo situaciju ponovili nakon petrinjskog potresa. Ove neke procedure koje smo naučili kako reagirati u hitnosti smo implementirali. Nije dobro da se misli da je to preplaćeni posao, imamo sve dokumentirano. Što su nam isporučili? Dvije skupine digitalnih podataka- jednu koju su mogli gledati moje kolege, a drugo je jedna inovativna metoda 3D snimanja gdje se precizno može vidjeti stanje građevine i te su podatke koristili projektanti za izradu projekata obnove. To je iznimno vrijedna dokumentacija i sve je napravljeno stručno i profesionalno.”

“Ovdje se dogodila tema da je netko očito dobio na uvid dio izvještaja, ne cijeli izvještaj. Za nas je bilo ključno da su snimili te zgrade po nalogu”, kazala je Obuljen Koržinek pa nastavila:

“Ovdje se istražuje postupanje Geodetskog fakulteta. Ministarstvo kluture je ugovorilo s njima što će raditi, dali su okvirnu procjenu i znali smo da će varirati. Napravili su izvješća, dostavili podatke, mi smo to platili u 4 frakture, a ono što istražitelji sitražuju jest kako se taj novac na Geodetskom fakultetu trošio.”

Ministrica i dalje tvrdi da projekt nije preplaćen. Ponavlja i da se to nije moglo obaviti jeftinije. “Tko tvrdi da jesmo? Ovdje je 17 terabajta podataka. To je toliko tehnički zahtjevno…”

Maliciozno izvještavanje

Ministrica se posebno osvrnula na pisanje Telegrama koji je, između ostalog, objavio tekst u kojem navode da objavljuju dokaze da su “premijer i ministrica grubo lagali javnost”.

“Netko uzme jedan dokument iz niza i napiše – imamo dokaz, premijer i ministrica lažu. Ali što smo mi cijelo vrijeme govorili? Novac je plaćen iz izvora nacionalnog proračuna. Onda se otvorio fond i donesena su zajednička nacionalna pravila. Putrem ministarstva kulture angažirano je iz fonda više od 420 milijuna eura na način da je on, bez obzira je li isplaćen iz nacionalnog proračuna ili fonda solidarnosti, ispunjen ZNS i ovjeren ZNS (Zahtjev za nadoknadnu sredstava) i proveden. Ovo smo platili iz nacionalnih sredstava. Na polugodišnjem izvršenju knjigovodstveno se to vodi na nacionalnim sredstvima. Nakon toga, s obzirom da se fond slabo i sporo troši mi gledamo možemo li još nešto refundirati iz fonda solidarnosti”, pojašnjava ministrica pa nastavlja:

“Na sljedećem izvršenju to planiramo povući, nacionalno koordinacijsko tijelo kaže da to nije prihvatljiv trošak i to neće biti knjiženo u fondu solidarnosti. Sad ću vam reći zašto je ovdje ponešto malicioznog izvještavanja. Sjetimo se američkih filmova i novinara u tim filmovima. Ako mislite da imate fenomalne dokaze, onda nazovete i kažete ‘ja ću za 15 minuta objaviti vijest da ste lagali i da su to erupska sredstva, hoćete li to komentirati’, to je školica jedan novinarstva, i onda druga strana kaže nemojte, pogledajte… Sve odgovaramo, a ovo nikad nisu pitali i onda dođu i kažu ‘imamo dokaze da lažu'”.

“U ministarstvu kulture nije bilo nepravilnosti”, navodi Obuljen Koržinek i doadaje da bi i sad isto napravili jer je to jedino bilo moguće u tadašnjoj situaciju.

“Mislim da je napravljena ozbiljna profesionalna pogreška kad smo premijer i ja optuženi da lažemo. Mi govorimo istinu cijelo vrijeme, to su nacionalna sredstva”, zaključuje ministrica.