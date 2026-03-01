Ministarstvo uputilo važnu obavijest Hrvatima u UAE-u: "Nemojte izlaziti i maknite se od prozora"

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova danas je preporučilo hrvatskim državljanima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima da borave u zatvorenom, dalje od prozora te da izbjegavaju izlaske i velika okupljanja, nakon što je u toj zemlji u iranskim napadima poginulo troje ljudi.

Zrinjevac upozorava da ne izlaze ni u slučaju prekida komunikacijskih veza. "Čekajte uspostavu signala za nove informacije", objavilo je ministarstvo na Facebooku.

Hrvatski konzulat u najmnogoljudnijem gradu UAE-a, Dubaiju, pomno prati razvoj situacije, navodi se.