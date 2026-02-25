Ministarstvo kulture odobrilo 350.700 eura za projekte na području Staroga Grada

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske odobrilo je ukupno 350.700,00 eura za projekte zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara na području Staroga Grada.

Riječ je o značajnim sredstvima koja će biti usmjerena u obnovu sakralnih objekata, arheoloških lokaliteta, kulturnog krajolika i vrijednih povijesnih građevina, čime se nastavlja sustavna briga o bogatoj baštini grada.

Ulaganja u sakralnu baštinu

Iz programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima dodijeljena su sredstva za nekoliko crkava na području Župe sv. Stjepana Pape i mučenika.

Za Crkvu sv. Nikole odobreno je 42.600,00 eura za izradu projektne dokumentacije, građevinsku sanaciju te provedbu konzervatorsko-restauratorskih radova.

Crkvi sv. Roka dodijeljeno je 36.000,00 eura za građevinsku sanaciju, dok je za Crkvu sv. Stjepana osigurano 41.700,00 eura za konzervatorsko-restauratorske zahvate.

Ova ulaganja omogućit će očuvanje vrijedne sakralne arhitekture i umjetničke baštine koja čini važan dio identiteta lokalne zajednice.

Starogradsko polje – nastavak sustavne obnove

Posebna pažnja posvećena je kulturnom krajoliku Starogradskog polja, kojim upravlja Javna ustanova Agencija za upravljanje Starogradskim poljem.

Za konzervatorske radove na antičkim vilama osigurano je 25.000,00 eura.

Za arheološki lokalitet Remetin vrt dodijeljeno je 70.000,00 eura za arheološka istraživanja, izradu dokumentacije i radove konzervacije.

Za obnovu kulturnog krajolika, odnosno čišćenje i pripremu parcela, odobreno je 20.000,00 eura, dok je dodatnih 20.000,00 eura namijenjeno obnovi suhozida.

Ova sredstva dodatno će pridonijeti zaštiti i valorizaciji jedinstvenog povijesnog krajolika koji svjedoči o kontinuitetu života i poljoprivredne tradicije od antičkog razdoblja do danas.

Obnova značajnih javnih i povijesnih objekata

Za konzervatorsko-restauratorske radove na Mauzoleju don Šime Ljubića osigurano je 30.000,00 eura.

Palači Biankini, u kojoj djeluje Muzej Staroga Grada, dodijeljeno je 31.500,00 eura za izradu dokumentacije i restauratorske radove.

Za građevinsku sanaciju Zgrade Hrvatskog doma odobreno je 33.900,00 eura.

Ulaganjem u nepokretna kulturna dobra Stari Grad potvrđuje svoju stratešku usmjerenost na revitalizaciju i očuvanje kulturne i sakralne baštine. Odobrena sredstva predstavljaju važan poticaj daljnjoj zaštiti identiteta grada te unaprjeđenju njegove kulturne i društvene infrastrukture.