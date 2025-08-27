Ministar Piletić najavio novi iznos prosječne mirovine u Hrvatskoj

U srpnju je prosječna mirovina za oko 941.500 umirovljenika u Hrvatskoj iznosila oko 600 eura. Ministar rada Marin Piletić objasnio je u Dnevniku HTV-a da je ukupna prosječna mirovina prije rujanskog usklađivanja bila 648 eura, a nakon povećanja od gotovo 6,5% porast će na približno 690 eura.

Treće najveće usklađivanje mirovina u Hrvatskoj od 1999.

Radi se o trećem najvećem usklađivanju mirovina u Hrvatskoj od 1999. godine, a prethodna dva zabilježena su 2023. i 2024. godine, piše HRT.

Iako oko 60% umirovljenika prima mirovine ispod prosjeka, povećanje od 6,5% odnosi se jednako na sve.

Piletić je istaknuo da se usklađivanje provodi prema formuli 85% plaća i 15% inflacije, što donosi povoljnije povećanje nego stari model.

Ovaj sustav svrstava Hrvatsku među pet zemalja EU-a s najboljim modelima usklađivanja mirovina.

Sindikati i udruge traže da se usklađivanje vrši u 100% iznosu rasta plaća, što je opcija, ali Marin Piletić upozorava da takav model može biti manje povoljan jer rabi samo jedan faktor.

Osim povećanja, uveden je i godišnji dodatak na mirovinu, koji će se isplatiti u prosincu, čime će prosječna mirovina do kraja godine premašiti 700 eura.

Umirovljenici bilježe realni rast od 43% unatoč rastu cijena

Ministar je podsjetio da su nominalne mirovine u ovom mandatu Vlade porasle iznad 93%, dok su cijene porasle za 35,1%, što znači da umirovljenici bilježe realni rast mirovina od više od 43%.

Zadnje usklađivanje dodatno je povećano jer su plaće rasle više od 7%, dok je inflacija bila 1,5%.

Unatoč visokoj inflaciji tijekom ljeta, hrvatsko gospodarstvo i dalje bilježi snažan rast BDP-a, što pozitivno utječe na mirovinski sustav.

Piletić je izrazio uvjerenje da će građani uskoro osjetiti i plodove gospodarskog rasta uz veće mirovine i plaće.

Zaključno, očekuje se da će prosječna mirovina u Hrvatskoj do kraja godine prijeći 700 eura, zahvaljujući usklađivanju i dodatku.