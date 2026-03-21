Ministar otkrio mjere za obuzdavanje cijene goriva

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić potvrdio je tijekom gostovanja u Dnevniku Nove TV da je u petak navečer održan svojevrsni krizni sastanak premijera Andreja Plenkovića, najbližih suradnika i čelnika javnih kompanija na kojemu se raspravljalo o naftnom šoku koji je već počeo stizati u Hrvatsku.

Na tome se sastanku govorilo o kriznim mjerama za pomoć građanima, ali i o radikalnom stezanju remena u državnoj blagajni ako se naftna kriza produbi i produlji. “Ako se ovako nastavi, morat ćemo i u našem ministarstvu srezati troškove”, rekao je Bačić obećavajući da će nastojati ostaviti sredstva potrebna za obnovu preostalih objekata stradalih u zagrebačkom i petrinjskom potresu.

Krizni sastanci

Govoreći o mjerama za ublažavanje cjenovnog udara na tržištu naftnih derivata, Bačić je kazao da će Vlada tu sigurno intervenirati. “Sinoć smo imali sastanak, sutra imamo uži kabinet Vlade, u ponedjeljak vjerujem da će se sastati Vlada, a prije toga i vladajuća koalicija gdje ćemo predstaviti ne samo odluku o ograničenju cijena naftnih derivata… Nadam se da ćemo sutra usuglasiti sve mjere koje ne idu samo prema cijenama naftnih derivata, nego i na cijenu struje”, rekao je potpredsjednik Vlade i dodao da, što se cijena plina tiče, one ostaju iste do rujna.

“Ako ništa ne napravimo, cijena dizela bi skočila za 20 posto, drugih goriva za 15 posto”, napomenuo je Bačić, a na pitanje tko će snositi troškove mjera, državni proračun ili distributeri energenata, odgovorio je da će to biti “miks kojim ćemo ublažiti rast”.

Fluktuirajući PDV

Potvrdio je i da se razmišlja o promjeni Zakona o PDV-u prema kojem bi se omogućilo fluktuiranje njegove stope ovisno o kretanju cijena nafte na mediteranskom tržištu. Vladi bi bilo omogućeno da to sama radi kroz donošenje uredbi, ali čekaju se još analize Porezne uprave.

Na kraju gostovanja u Dnevniku Nove TV pitali su ga i je li istina da nakon isteka ovog ministarskog mandata odlazi u političku mirovinu. Bačić je podsjetio da je prije nekoliko godina to već jednom najavio pa mu se, kako kaže, “dogodilo” da mora preuzeti resor nadležan za poslijepotresnu obnovu. “Nikad ne reci, dakle, nikad, ali mislim da je vrijeme da polako razmišljam o tome”, izjavio je.