Ministar Medved iz Sinja: "Nemojmo kroz programe vrijeđati osjećaje branitelja i njihovih obitelji"

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u subotu je komentirao nedavni sastanak s predstavnicima braniteljskih udruga, nakon što su zbog njihovih prosvjeda pod znak pitanja stavljeni festivali Nosi se u Benkovcu i Fališ u Šibeniku.

Poručio je kako je važno njegovati kulturu, ali i paziti da programi ne vrijeđaju osjećaje onih koji su sudjelovali u Domovinskom ratu.

"Da kulturi, ne zabrani. Ali nemojmo kroz programe vrijeđati osjećaje branitelja i njihovih obitelji. Predlažem iskren dijalog i međusobno uvažavanje. Istina je samo jedna, branitelji su najzaslužniji za slobodu koju danas imamo i njihovo mišljenje o Domovinskom ratu treba poštovati", rekao je Medved odgovarajući na pitanja novinara u Sinju, gdje je sudjelovao na obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba.

Osim o festivalima, osvrnuo se i na aktualni slučaj špijunaže u kojem je uhićen vojni pilot iz Splita. Naglasio je da je sigurnosno-obavještajna zajednica u tom slučaju pokazala „iznimno visoku razinu sposobnosti i profesionalnosti“.